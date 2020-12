„Laut Gedacht“ hat einen „islamistischen“ Gefährder im Studio! Sagt zumindest die Seite schiebt-sie-ab.de – Alex und Philip gehen deswegen auf Spurensuche. Außerdem schauen sie sich in dieser Folge das CDU-Showdown zwischen Friedrich Merz, Norbert Röttgen und Armin Laschet an. Was kann von denen erwartet werden? Was passiert, wenn Merkel weg ist?