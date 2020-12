2020 geht zu Ende und eines steht bereits fest: Unsere Gesellschaft hat sich unwiederbringlich verändert. Nichts mehr wird, wie es mal war. Auch der Widerstand hat sich gewandelt – alte Akteure sind von der Bildfläche verschwunden, neue kometenhaft aufgestiegen. Die Querdenker konnten in diesem Jahr eine Dynamik entfachen, die Menschen aus verschiedensten politischen Lagern zu Hunderttausenden auf die Straße gebracht hat. Seit den ersten Kundgebungen waren Reporter des COMPACT-Magazins beim Protest gegen die Corona-Maßnahmen dabei, haben Interviews geführt, Fotos gemacht und Einblicke ins Innere der neu entstandenen Bewegung bekommen.

„Die Querdenker: Liebe und Revolution“ heißt die neue COMPACT-Spezial, die den Widerstand in Corona-Zeiten so detailreich porträtiert wie keine andere Zeitschrift zuvor. Regenbogenfahnen wehen neben Reichsflaggen – was wollen diese Leute? Warum ist die Bewegung gerade in Deutschland entstanden? Warum sind so viele Frauen auf der Straße, warum ist das esoterische Element so stark? Können Hippies auch Patrioten sein, verehren auch Hooligans Gandhi? COMPACT hat mit den entscheidenden Akteuren der Querdenker Interviews geführt, die bisherigen Aktionen mit ihnen zusammen ausgewertet und Perspektiven diskutiert.

Nicht nur die wichtigsten Köpfe und Organisationen der Querdenker werden vorgestellt, sondern auch ihre geistigen Vorläufer, ihre Debatten, ihre Künstler und Youtuber. Den abtrünnigen Prominenten aus 2020, von Xavier Naidoo über Thomas Berthold bis hin zu Michael Wendler und Nena, wurde ein eigenes Kapitel gewidmet.

Was bei der Lektüre deutlich wird: Die Bewegung schillert in so vielen Farben, dass es praktisch unmöglich ist, sie einfach in irgendeiner Schublade des Systems verschwinden zu lassen. Neben dem Schamanen und Heiltrommler Stephan Bergmann hat COMPACT für seine Sonderausgabe den Linken Anselm Lenz, der unlängst beim Joggen durch Berlin verhaftet wurde, sowie den Patrioten und Freikirchler Heinrich Fiechtner, Landtagsabgeordneter in Baden-Württemberg, getroffen – Anhänger völlig unterschiedlicher Glaubensvorstellungen, aber allesamt Führungsfiguren im Corona-Protest. Auch oder gerade deshalb hat das Establishment so große Angst vor den Querdenkern, die es in Baden-Württemberg jetzt sogar schon vom Verfassungsschutz beobachten lässt.

Mit „Die Querdenker: Liebe und Revolution“ ist COMPACT ein wichtiges zeitgeschichtliches Dokument gelungen, das sich vom spöttisch-verächtlichen Ton der Massenmedien fernhält, sich aber auch nicht zu einer unsachlichen Überhöhung hinreißen lässt. Mit dem klaren und lebhaften Blick eines Chronisten schaut das Magazin in seinem Spezial auf den neu formierten Widerstand. Die Ausgabe ist ab 29. Dezember am Kiosk, aber SCHON JETZT im Online-Shop von COMPACT erhältlich.

Bestellmöglichkeit:

» COMPACT-Spezial: Die Querdenker. Liebe und Revolution, € 9,90 zzgl. Versandkosten – hier bestellen