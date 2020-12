Von MANFRED ROUHS | Die „Süddeutsche Zeitung“ gilt als eines der Flaggschiffe des bundesdeutschen Qualitätsjournalismus. Seit sie im Jahr 1945 von der anglo-amerikanischen „Psychological Warfare Division“ lizensiert worden ist, rührt sie die Trommel für „freiheitliche, demokratische Gesellschaftsformen nach liberalen und sozialen Grundsätzen“. Diesem Ideal sieht sich auch das CDU-Schwergewicht Armin Laschet verpflichtet. Folgerichtig kann der nordrhein-westfälische Ministerpräsident jene Backpfeife nur schwer ignorieren, die ihm in einem aktuellen Kommentar der „Süddeutschen“ verpasst worden ist.

Es geht um die Kölner Silvesternacht 2015/16. Die „Süddeutsche“ wirft dem CDU-Mann vor:

„Laschet hat von seinen Redenschreibern die Formulierung übernommen, es seien damals ‚junge Männer, vornehmlich aus den Maghreb-Staaten‘ gewesen. Danach wäre ein Satz dringlich gewesen, der vor einem Generalverdacht warnt. Der findet sich in dem Beitrag aber nicht.“

Laschets Täterbeschreibung ist offenbar nicht vereinbar mit den professionellen Ansprüchen der psychologischen Kriegsführung für den Multi-Kulturalismus. Die Logik lautet: Sind Maghrebiner einmal ausnahmsweise nicht Opfer, sondern Täter, dann muss ihre Täterrolle relativiert werden. Damit am Ende nicht gar irgendjemand pauschal schlecht von den Maghrebinern denkt.

Genau dieses unerwünschte Verhalten, nämlich schlecht denken von den Maghrebinern, würde in Deutschland kaum jemand an den Tag legen, wenn wir in sicheren Grenzen statt in einem multi-kulturellen Chaos leben würden. Wer eine solche sichere Grenze überwinden will, müsste als Maghrebiner ein Visum beantragen, den Sinn seiner Einreise ebenso erläutern wie Angaben zur Dauer seines Aufenthaltes machen und erklären, von welchen Geldmitteln er hier zu leben gedenkt. Sodann müsste er einen gültigen Reisepass vorlegen, und dann könnte er einreisen, falls es gerade passt. Und andernfalls eben nicht.

Einige Zeit nach der Sicherung unserer Grenzen gäbe es in Deutschland weniger Streit und – neben manch anderer Entspannung – kaum noch Vorbehalte gegen Maghrebiner. Denn wenn in einem Deutschland mit sicheren Grenzen ein Deutscher einen Maghrebiner auf der Straße sieht, dann weiß er: Dessen Identität ist überprüft, der lebt nicht von meinem Geld, und über kurz oder lang geht er wieder nach Hause.

„Ausländerfeindlichkeit“ ist stets und immer ein Ausdruck von Politikversagen, nicht aber eine intellektuelle Fehlleistung der Bevölkerung, die der Korrektur durch wohlmeinende Gesinnungsjournalisten bedarf.

PI-NEWS-Autor Manfred Rouhs, Jahrgang 1965, ist Vorsitzender des Vereins Signal für Deutschland e.V., der die Opfer politisch motivierter Straftaten entschädigt. Der Verein veröffentlicht außerdem ein Portal für kostenloses Online-Fernsehen per Streaming und hat die Broschüre „Coronazeit – Leben im Ausnahmezustand“ herausgegeben. Manfred Rouhs ist als Unternehmer in Berlin tätig und vermittelt Firmengründungen in Hong Kong.