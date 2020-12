Von JOHANNES DANIELS | In der Fußgängerzone in Trier hat ein 51-Jähriger mit einem silbernen Range Rover „wahllos“ Menschen angefahren und nach Angaben der Polizei mindestens zwei Passanten getötet – nach aktuellen lokalen Medienberichten wurden vier Menschen getötet. Wie die Polizei bestätigt hat, ist ein Kind unter den Toten, über das Alter des Kindes ist nichts bekannt.

Weiter gibt es mehrere Verletzte und Schwerstverletzte. Den Angaben zufolge raste der Mann über einen Kilometer von der Porta Nigra in Richtung Hauptmarkt und dann in die Fleischstraße mit Tempo 100 durch die Innenstadt. Der erste Notruf erreichte die Polizei um 13:48 Uhr. Das Morden des Amokfahrers wurde wohl durch eine couragierte Zivilstreife gestoppt, wie Bilder vom Tatort zeigen.

Der Fahrer, der sich gegen seine Festnahme erheblich gewehrt haben soll, wird noch am Dienstag einem Ermittlungsrichter zugeführt. Es soll sich laut ersten Berichten um einen „in Deutschland geborenen Einheimischen mit deutscher Staatsangehörigkeit“ aus dem Kreis Trier-Saarburg handeln. Die Menschen in Trier sind traumatisiert.

Augenzeugen berichten, der Fahrer sei absichtlich auf die Menschen zugesteuert. Menschen seien durch die Luft geflogen. Teile der Innenstadt sind weiträumig abgesperrt. Überall im Zentrum, auch nahe der berühmten Porta Nigra, war Blaulicht zu sehen. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe veröffentlichte eine amtliche Gefahrenmitteilung. In Trier herrsche eine „Sonderlage“, der betroffene Bereich sei unbedingt zu meiden.

Am Hauptmarkt sei ein Kinderwagen durch die Luft geflogen, berichtet eine Augenzeugin. Sie hat die Amokfahrt aus ihrem Laden am Hauptmarkt beobachtet. Leute hätten geschrien und seien in Panik in ihr Geschäft geströmt. Vor dem dm-Markt an der Ecke zur Sternstraße sei ein Mann gestorben. Eine Frau soll Passanten zufolge vor dem C&A in der Konstantinstraße ums Leben gekommen sein.

Zum möglichen Motiv machte der Sprecher keine Angaben. „Wir haben eine Person festgenommen, ein Fahrzeug wurde sichergestellt. Zwei Menschen sind nach ersten Erkenntnissen verstorben“, teilte die Polizei auf Twitter mit. Die Polizei bittet auf Twitter außerdem eindringlich darum, keine Fotos und Videos von dem Vorfall im Internet zu verbreiten.

Nach den mittlerweile fast unzähligen weltweiten islamischen Anschlägen mittels Fahrzeugen in Berlin, Nizza, Stockholm, Nizza, Melbourne mit hunderten Toten – wie von einschlägigen IS-Propagnada-Magazinen wie „Inspire“ empfohlen -, nützen vermehrt auch „psychisch auffällige Personen“ als veritable Nachahmer den Auto-Dschihad als Massenmordwaffe, um mit großer Öffentlichkeitswirksamkeit auf sich aufmerksam zu machen und sich „medial zu verewigen“.