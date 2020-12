Erik Lierenfeld, Bürgermeister von Dormagen (SPD), hat sich in einer Videobotschaft an die jüngeren Mitglieder seiner Gemeinde gewandt. Man müsse sie warnen, sie würden von bösen Menschen angesprochen werden. Die 110 sollen sie wählen, wenn das passiert.

Hört sich nach Entführern oder Sexualstraftätern an, die in der Gemeinde aufgefallen sind. Aber um die geht es nicht. Es gibt seiner Ansicht nach Gefährlicheres, was das Wählen des Notrufes erfordert. Und das sind Menschen, die die Wirksamkeit von Masken in Frage stellen.

Lierenfeld wörtlich: „Ja, hallo liebe Schülerinnen und Schüler, hier ist euer Bürgermeister Erik Lierenfeld. Wichtiger Hinweis: Maske tragen ist clever, denn damit schützt ihr euch und andere. Denn es gibt am Montag Menschen, die unterwegs sind und sagen: ‚Die braucht ihr gar nicht tragen. Das ist völliger Blödsinn.‘ Bitte achtet darauf, wenn ihr solche Menschen seht. Ruft die Polizei, 110, ruft beim Ordnungsamt an, 257555, und wir werden auch als Ordnungsamt unterwegs sein. Lasst euch nicht von solchen Corona-Leugnern und andern Spinnern etwas erzählen. Bitte passt auf euch auf, bleibt gesund und bleibt solidarisch!“

Zweifel ist nicht mehr erlaubt in diesem Lande, meint Lierenfeld. Man soll auf die Politiker hören, auf ihn zum Beispiel, und tun, was er sagt. Alles andere ist – kriminell.

Es gab schon zweimal in der jüngeren Vergangenheit diese Ansicht in Deutschland und sie führte dazu, dass die „Kriminellen“ eingesperrt, gequält oder sogar ermordet wurden. Im rechten, aber auch im linken Faschismus. Verstehen das Leute wie Lierenfeld nicht? Kritik ist nicht „böse“ oder „kriminell“. Sie ist nicht nur ein Recht im demokratischen Staat, sondern ein Vorteil unseres politischen Systems. Durch Kritik wird es möglich, dass falsche Entscheidungen hinterfragt und korrigiert werden.

So warnte zum Beispiel am Montag die Arbeiterwohlfahrt (AWO) vor unwirksamen Masken. Sollen jetzt alle Schüler in Dormagen den Notruf 110 wählen und die Polizei und das Ordnungsamt auf die AWO hetzen, wie es Lierenfeld von den Schülern verlangt?

Der Bürgermeister soll angeblich „Todesdrohungen“ für seinen Aufruf zum Denunzieren erhalten haben. Das darf nicht sein, auch nicht bei freiheitsfeindlichen Vorstellungen. Wenn Lierenfeld sich traut, soll er hier auf PI-NEWS seine kruden Ansichten ausbreiten und sich einer Diskussion stellen. Erfahrungsgemäß kriegen allerdings alle, denen wir das anbieten, kalte Füße. Argumente liefern ist dann in der Regel doch nicht deren Stärke.