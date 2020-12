Das schwarze Sachsen wagt den Brutalo-Lockdown, das blutrote Thüringen will nachziehen. Einzelhandel und Weihnachtsgeschenke? Das wird immer schwieriger. Bundesland auf Bundesland zerstört die Grundlagen der wirtschaftlichen Existenz vieler Unternehmer. Durch den Merkel-Kretschmer-Ramelow-Lockdown sind immer mehr Menschen darauf angewiesen, ihre Geschenke online zu kaufen.

Ein Zwiespalt, denn online kaufen stärkt Größtunternehmen wie Amazon, das Milliarden-Gewinne einfährt, während die kleinen Verlage und Buchhandlungen vor die Hunde gehen. Der Gegensatz lässt sich aber beheben.

Es gibt patriotische Buchversande. Für uns ganz wichtig: Götz Kubitscheks Verlag Antaios. Weil der Markt es erforderte und politische Zensur bei Amazon ihm vor Jahren fast das Genick brach, baute Kubitschek mit seinen Leuten eine eigene Verlagsplattform auf.

Seine Alternative besteht darin, die Kleinen gegen die Großen stark zu machen. Die Unabhängigen gegen die Monopolisten. Wenn es ein Buch zu Weihnachten sein soll, kann man es bequem über seine Internetseite antaios.de kaufen. Es gibt so gut wie alle Bücher, die es auch bei Amazon gibt, denn in Schnellrodas Buchhandlung zählt das Prinzip: „Antaios liefert jedes Buch“ – bis 31. Dezember 2020 sogar portofrei zwischen Flensburg und Bodensee!

Noch drei weitere Argumente für einen Geschenke-Einkauf bei Antaios? Drei wertvolle Weihnachtsgeschenke:

Jeden Tag begleitet uns eines der schönsten und bekanntesten Gedichte eines deutschen Lyrikers durch das Jahr 2021. Wagen Sie – ob im Büro oder in der Nähe des Esstischs – eine Entdeckungsreise in die Welt der Dichtkunst. Freuen Sie sich auf ein Jahr mit deutschen Gedichten – lesen Sie sie als tägliche Medizin gegen den trüben Alltag im Merkel-Deutschland.

» Mit deutschen Gedichten durch das Jahr 2021 – hier bestellen.

Auf den rund 800 Bildern dieses Bandes zeigt sich Deutschland überwiegend so, wie es einmal war: selbstbewusst, glanzvoll, patriotisch, bodenständig. Es handelt sich bei diesen Bildern um besonders schöne Beispiele für das historische Photochrom-Verfahren. Das ist eine Drucktechnik, die Schwarz-Weiß-Fotografien Farbe verleiht. Die Reise führt von den Lustschlössern Ludwigs II. in den bayerischen Alpen bis in die Seebäder an Nord- und Ostsee durch ein Deutschland, das seinen traditionellen Wurzeln verhaftet war. Bilder von mittelalterlichen Städten, Brauchtum und bezaubernden Landschaften stehen einträchtig nebeneinander – eine bezaubernde Reise in einer Zeit voller zwangsverordneter Reisebeschränkungen.

» Deutschland um 1900 – hier bestellen.

Dieses Buch trägt dazu bei, dass auch wir als Laien die Meisterwerke der Kunstgeschichte besser verstehen. Es legt hundert der berühmtesten Gemälde unter die Lupe. Jedes Bild wird dargestellt und in seiner Bedeutung erläutert. So verstehen wir, was über unsere Geschichte, über Menschen und Politik, Liebschaften und Intrigen, Mode und Meinungen der jeweiligen Zeit in den Gemälden steckt.

» Bildbefragungen – hier bestellen.

… und nicht vergessen: Antaios liefert jedes Buch: Geben Sie hier im Suchfeld Stichwort, ISBN, Autor oder Buchtitel ein. Sie erhalten alle Titel angezeigt, die man bei der Online-Buchhandlung Ihres Vertrauens liefern kann.