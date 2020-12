Von MANFRED W. BLACK | Nach der tödlichen Amokfahrt in der Innenstadt von Trier (PI-NEWS berichtete) hat das zuständige Gericht Haftbefehl gegen den Todesfahrer erlassen. Es geht um mehrfachen Mord, Mordversuch und gefährliche Körperverletzung. Der 51-jährige Amokfahrer soll am Dienstag betrunken einen PS-starken Sportgeländewagen gezielt in Menschen in der Fußgängerzone gesteuert haben. Fünf Menschen starben. Außerdem wurden 18 Menschen verletzt, sechs davon schwer.

Bei einem deutschen Täter ist sofort von einem „Deutschen“ die Rede

Interessant ist, dass die Medien den Täter gleich nach Bekanntwerden der Todesfahrt als „Deutschen“ identifiziert haben. Unmittelbar nach dem Anschlag war auch zu hören: „Die Ermittler gingen davon aus, dass der Amokfahrer ohne organisierten Hintergrund handelte“ (Neue Rhein-Neckar-Zeitung). Soll heißen: Islamische Gruppierungen haben – in diesem Fall – damit nichts zu tun.

Bei anderen ähnlichen Amok-Fahrten oder nach blutigen Messerattacken haben fast alle Medien versucht, die Nationalität des Täters möglichst lange – oder ganz – zu verschweigen, wenn es sich dabei um muslimische Täter handelt. Viele von ihnen schrien bei ihren Mordtaten unmissverständlich „Allahu akbar!“ (Allah ist größer). Auch das wurde vielfach verschwiegen.

Besonders gern vernebeln Medien die genaue Identität von Gewaltverbrechern dann, wenn es sich bei ihnen um Menschen handelt, die offiziell als „Flüchtlinge“ gelten. Offensichtlich will die linke Journaille verhindern, dass die Menschen, die „schon länger hier leben“ (Angela Merkel), veranlasst werden könnten, über die grenzenlose Flüchtlings-Zuwanderung nachzudenken, die selbst jetzt noch – in den für Deutsche mehr als schwierigen Corona-Zeiten – andauert.

Trotz Corona: Die „Flüchtlings“-Zuwanderung geht weiter

Allein im Oktober 2020 wurden 6499 „Schutzsuchende“ – ob mit Corona oder ohne – von den Behörden registriert. Dazu kommen tausende von Zuwanderern, die über die „Familienzusammenführung“ etwa von „minderjährigen unbegleiteten Flüchtlingen“ ins Land geholt wurden.

Auffällig ebenfalls, dass nach der Todesfahrt von Trier selbst überregionale Medien gemeldet haben, dass unter den Opfern Migranten sind. Da gilt die politisch bedingte Geheimniskrämerei nicht mehr. Das „Hamburger Abendblatt“ erwähnt in seiner Ausgabe vom 3. Dezember ausdrücklich, unter den Todesopfern seien auch ein Vater und dessen kleine Tochter – beide hätten eine „griechische Herkunft“.

Vor der Massen-Einwanderung gab es keine Fahrzeug-Anschläge

Nach der Mord-Fahrt in Trier hat auch keine Zeitung hierzulande gewagt zu schreiben, dass bisher grundsätzlich „Flüchtlinge“ und andere Menschen „mit Migrationshintergrund“ ähnliche Kraftfahrzeug-Anschläge viele Male in Westeuropa verübt haben. Kein Medium des Mainstreams hat den Mut, an die schrecklichen „Vorbilder“ von Berlin, Stockholm, Nizza oder Melbourne – mit weit mehr als hundert Toten – zu erinnern. „Vorbilder“, die der Täter von Trier leider kopiert hat.

Kein Journalist sagt, dass diese menschenverachtenden Anschläge durch Muslime direkt oder indirekt etwa von muslimischen IS-Propaganda-Magazinen wie „Dabiq“ initiiert worden sind. Den „Auto-Dschihad“ hat es vor den großen „Flüchtlings“-Bewegungen in Westeuropa nicht gegeben. Das zuzugeben, weigern sich die Journalisten der linksgrünen Massenmedien. Und die Politiker aus den herrschenden Parteien natürlich ebenso. Die linke Journaille liebt und lebt die Political Correctness.

Auch dass die heutigen Betonsperren vor großen Marktplätzen und rund um die meisten Weihnachtsmarktgelände – als „Präventions-Maßnahmen“ – eine Folge sind von mörderischen Kraftfahrzeug-Anschlägen durch „Zuwanderer“, wird möglichst nirgendwo erwähnt.

Graffito-Spruch auf Betonpoller in Heidelberg: „Danke Merkel!“

Interessant ist, dass Unbekannte vor ein paar Tagen auf eine der Betonsperren des großen Karlsplatz von Heidelberg „Danke Merkel“ gesprüht haben. Gemeint ist die regierende Kanzlerin, die vorbei an den demokratischen Gremien ihrer Partei und des gesamten Parlaments die Grenzen öffnen ließ für viele Millionen von Zuwanderern aus dem Ausland, die sich „Flüchtlinge“ nennen, aber mehrheitlich angeblich ihre Ausweispapiere „verloren“ haben.

Immerhin hat die regionale „Rhein-Neckar-Zeitung“ erkannt, dass die Sprayer auf „eine Verbindung zwischen der Flüchtlingspolitik der Kanzlerin und Anschlägen auf Weihnachtsmärkte“ hinweisen wollten.

Der für den Platz verantwortliche Joe Schwarz vom Heidelberg-Marketing hat den Schriftzug flugs provisorisch mit Plakaten überkleben lassen. Denn abzuwaschen war die Lackfarbe nicht. Inzwischen hat Schwarz einen Dekorateur beauftragt, „den von einer Holzkiste ummantelten Betonblock neu mit Goldfolie bespannen zu lassen“ („RNZ“).

Meldungen dazu in der überregionalen Presse? Nein, hier gibt es nur dröhnendes Schweigen.

Beton-Poller: Bundesweit „zertifizierte Barrieren“ mit neuen Sicherheitsstandards

Jetzt haben Kommunalpolitiker nach den Mordtaten von Trier ganz neue Ideen. Der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes, Gerd Landsberg, sprach sich für „zertifizierte Barrieren nach bundesweit einheitlichen, aktuellen technischen Sicherheitsstandards“ aus. „Neben mobilen Pollern könnten auch städtebaulich verankerte Barrieren eine Option zum Schutz der Plätze sein, etwa versenkbare Sperren oder auch Bänke“, sagte er dem „Redaktionsnetzwerk Deutschland“.

Landsberg räumt ein, dass eine komplette Sperrung etwa von Fußgängerzonen nicht möglich ist. In die kostspielige Sicherung von großen Fußgänger-Arealen wird also zukünftig noch mehr Geld gesteckt. Vor welchen potentiellen Mördern Politiker heute besondere Angst haben? Das sagt der Städte- und Gemeindebund natürlich nicht.