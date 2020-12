Verrückte Lockdown-Zeiten: Wer dieses Jahr auf einen typisch deutschen Weihnachts- bzw. Christkindlesmarkt gehen will, findet diesen nicht in Köln, Dresden oder Nürnberg, sondern in den Vereinigten Arabischen Emiraten, genauer gesagt in Dubai. Dort hält sich seit einigen Wochen der frühere n-tv-Börsenmoderator und Berliner Blogger Michael Mross auf, der sich den Weihnachtsmarkt in der Luxusstadt, wo auch ohne Lockdown die Positiven-Zahlen nicht nach oben gehen, etwas näher angeschaut hat. Ein Stimmungsbericht.