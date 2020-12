Kennen Sie Thomas Röwekamp? Sie sollten ihn kennen lernen! Der Rechtsanwalt und CDU-Mann will 2021 von Bremen nach Berlin in den Deutschen Bundestag. In zwei Teilen zerlegt „Lästermaul Ludger K.“ dessen epischen Auftritt in der TV-Sendung „buten un binnen“. Laut Röwekamp muss die Nutzung der Corona-App zur Pflicht werden, und er fragt: „Wie gehen wir mit Menschen um, die sich einer Impfung widersetzen?“ Ludger K. kontert: „Hey Thommy, hast du se noch alle auffer Latte?!?“