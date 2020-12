Die Diskussion innerhalb der AfD über das Verhältnis zur Querdenken-Bewegung ebbt auch eine Woche nach dem denkwürdigen Bundesparteitag der Partei in Kalkar nicht ab. Nun hat sich auch der europapolitische Sprecher der AfD-Fraktion, Prof. Harald Weyel, zur Kritik an den Gegnern der Corona-Maßnahmen geäußert.

Ohne Parteichef Jörg Meuthen zu nennen nimmt der 61-Jährige im PI-NEWS-Interview die Querdenken-Bewegung in Schutz. „Wir können froh sein, dass sich bürgerlicher Widerstand aus allen Richtungen gegen die Corona-Maßnahmen gebildet hat und weiter im Bilden begriffen ist“, so Weyel. Der Sohn eines schwarzen amerikanischen GIs nahm wie viele andere AfD-Bundestagsabgeordnete am 29. August an der großen Querdenken-Demonstration in Berlin teil.

Weyel: „Es geht nicht um Leugnung, es geht um Maßnahmenskepsis oder das Einfordern einer aufgeklärten Diskussion, was sinnvolle Maßnahmen sind und was nicht. Man sollte den Teufel tun, diese Bewegung, diese Bürger zu kritisieren, da wo sie es nicht verdienen.“ Es gehe um das bürgerliche Anliegen nach Freiheit und nach Grundrechten. „Genau das ist unser gemeinsames Thema!“

Auch die auf dem Parteitag vorgetragene Kritik an den Freien Medien und einzelnen Bloggern erscheint für Weyel nicht stringent. Infolge der zumeist einseitigen Berichterstattung und des „Framings“ der Mainstream-Medien beim Thema Corona müssen die Freien Medien in die Lücke springen. Sie seien das Scharnier in die Öffentlichkeit und sollten auch das Scharnier in das Parteileben der AfD sein.

„Ich kann mich gut mit dem Gedanken anfreunden, dass unsere Interviews, unsere Reportagen über unsere Partei und unsere Sachpolitik eher von den Freien Medien dargestellt wird als von der sogenannten Qualitätspresse, die uns eigentlich nur in die Pfanne haut“, so Weyel abschließend.