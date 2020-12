Von MANFRED W. BLACK | Seit Wochen tobt eine „Schlammschlacht“ („NDR“) in der LGBT-Szene (Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender) Hamburgs. Haupt-Kontrahenten sind Corny Littmann – Grünen-Mitglied, LGBT-Kämpfer und Besitzer zweier großer Theater auf St. Pauli – und der Comedian Kay Ray, der sich in seinen Programmen häufig mit dem Thema Homosexualität beschäftigt und bis vor kurzem vorrangig in den Theatern Littmanns aufgetreten ist. Ray war lange ein Intimus von Corny Littmann, der seit 14 Jahren mit seinem langjährigen Freund, einem Tenor aus dem Chor der Hamburger Staatsoper, „verpartnert“ („Wikipedia“) ist.

Noch zum 60. Geburtstag seines Chefs durfte Ray, der in Wirklichkeit Kai Lüdtke heißt, eine Sonder-Nacktshow – mit Kay Ray als Hauptfigur – für Corny Littmann auf die Bühne bringen. ­Jetzt hat der linksgrüne Theater-Boss seinen meist schrill schillernden „Kabarettisten“, der einst den Beruf des Friseurs erlernt hat, Knall auf Fall entlassen. Kay Ray sieht sich gar „als Opfer von Cancel Culture, einer ‚Löschkultur‘“ („NDR“).

Bis heute rätseln alle Medien Hamburgs darüber, warum der Prinzipal seinen Star-Entertainer rausgeworfen hat. Denn über die Gründe der überraschenden Trennung macht Littmann sehr widersprüchliche Angaben.

Haben sich wirklich Muslime über Ray beschwert?

Zunächst hatte Corny Littmann erklärt, er habe seinen „Kabarettisten“ deswegen gefeuert, weil sich muslimische Mitarbeiter seines Theaters über Ray beschwert hätten. Es sei angeführt worden, dass der Entertainer in einem Fall auf der Bühne krasse Witze über Moslems zum Besten gegeben hat.

Diese plötzliche Sensibilität überrascht. Ist doch Kay Ray seit langer Zeit dafür bekannt, dass ätzende Zoten auch über religiöse Gruppen zu seinem Programm gehören. Hatte er doch besonders gern etwa katholische Nonnen durch den Dreck gezogen. Dafür gab es bisher keine Beschwerden. Auch regte sich bis dato niemand öffentlich darüber auf, dass Ray bei seinen Bühnen-Shows bisweilen nicht nur nackt auftritt, sondern auch schon mal – zur besonderen Begeisterung von Gästen aus der LGBT-Community – „Tiere in seinen Penis knotet“ („Bild-Zeitung“).

Welche Witze über Muslime wurden gerissen?

Wahr ist, dass der „Satiriker“ Ray in seiner monatlichen „Late Night Show“ im Theater Tivoli im Oktober Moslems aufs Korn genommen hat. Folgende Passage aus dem Kay Ray-Programm begeisterte die einen, während andere sich tief empörten: „Wie kann Herr Böhmermann auch schreiben, dass Erdogan eine Ziege fickt. Das geht natürlich nicht. Vor allem nicht, wo wir genau wissen, dass alle Türken meine Mutter ficken.“

Und weiter: „Die große Frage lautet: Warum wollen die eigentlich alle meine Mutter ficken? Die ist noch gut in Schuss.“ Im Grunde hat Ray also das berühmt-berüchtigte „Schmähgedicht“ aus dem Jahr 2016 des links-aggressiven „ZDF-Satirikers“ Jan Böhmermann über Präsident Recep Tayyip Erdogan auf seine Weise fortgeschrieben. Für sein „Gedicht“ ist der „Moderator“ des öffentlich-rechtlichen Fernsehens nie sanktioniert worden. Deswegen hat Ray wohl angenommen, auch er könne sich solche „Kabarettisten-Witze“ leisten.

Entlassung wurde anfangs nicht einmal begründet

Nachdem im Oktober der Vorhang für Ray gefallen war, hat Littmann kurz darauf die Zusammenarbeit mit seinem Künstler aufgekündigt. Völlig verdutzt erklärte Ray der Presse: „Man hat mir nicht erklärt, warum – und wochenlang das Gespräch verweigert!“

Erst nach mehreren Wochen bekam Kay Ray am 18. November doch noch eine Mail von der Theater-Spitze. Die „Bild-Zeitung“ berichtete als erste Zeitung darüber (Schlagzeile: „Schmidts Tivoli feuert Penis-Comedian“). In dem Schreiben heißt es: „Nach Deiner letzten Late-Night hat es eine Vielzahl von Beschwerden unserer MitarbeiterInnen gehagelt, sodass wir sie kein weiteres Mal in eine Situation bringen möchten, in welcher sie sich während der Arbeitszeit belästigt und beleidigt fühlen.“

„Baumelndes Gemächt“ auf Littmanns Bühne

Sonst ist Littman allerdings nicht gerade das, was man ein Sensibelchen nennen könnte. Bei der besagten großen Feier zum 60. Geburtstag des Theater-Chefs stand für das Geburtstagskind ein imposanter Thron auf der Bühne bereit. Im Rahmen seiner Sonder-Darbietung legte Ray auf den Brettern, die für ihn die Welt bedeuten, einen schockierenden Nackt-Auftritt hin, bei dem der „Kabarettist“ mit „seinem baumelnden Gemächt Objekte wie ‚Schildkröte‘ und ‚Windsurfer‘ nachahmte“ („Hamburger Morgenpost“).

Etliche Zuschauer, insbesondere die aus der Schwulen-Community, johlten vor Begeisterung. „Ich habe vorher zu Kay gesagt, mach bitte was Unanständiges“, erklärte der sichtlich begeisterte Jubilar Littmann die Nummer anschließend und erläuterte gleich, warum er sich als „Crazy Old Man“ ganz wohlfühlt: „Sex hält jung und gesund – ich halte mich daran.“

Dann ließ er laut „Mopo“ in seiner Festrede ein aussagekräftiges Statement vom Stapel: „Ein Durchschnittsmann hatte mit rund 12 Frauen Geschlechtsverkehr. Ich habe bei 60 aufgehört zu zählen. Bösartige Tunten behaupten dann: Der Monat ist ja auch noch nicht vorbei.“

Geht es in Wirklichkeit gegen den „Rechtspopulismus“?

Die Affäre „Littmann/Ray“ nahm wieder Fahrt auf, als der Theaterleiter Mitte November plötzlich unerwartet Medienberichte über die Entlassung Rays kritisierte. Darstellungen, wonach er sich von Ray wegen Beschwerden muslimischer Mitarbeiter von seinem Entertainer getrennt hat, seien völlig an den Haaren herbei gezogen.

Das „Hamburger Abendblatt“ vom 30. November zitiert nun den Prinzipal mit den überraschenden Worten: „Es gibt keine Beschwerde eines muslimischen Mitarbeiters, der sich wegen seines Glaubens angegriffen gefühlt hat“.

Littmann habe in einem persönlichen Schreiben an Ray lediglich festgestellt: „Mit Dir darüber zu diskutieren, was Du an Deinen Auftritten wie, wann und über wen sagst – oder über wen nicht – ist nicht angebracht. Du betonst ja immer wieder, dass Kunst im Prinzip alles darf. Ebenso ist jedes Theater frei in seiner Entscheidung, welche Künstler es auf seiner Bühne auftreten lässt. In deinem Fall haben wir uns hiermit eindeutig entschieden.“

Diese Worte widersprechen diametral früheren Berichten in der „Bild-Zeitung“, der „Hamburger Morgenpost“ und in „Tichys Einblick“. Mancher Hamburger fragt sich jetzt: Wer lügt hier wie gedruckt und warum?

Woher der – politische – Wind wirklich weht, wird in den nächsten Sätzen der letzten Pressemitteilung des Theaters deutlich. Hier heißt es nun vielsagend, das Schmidts-Tivoli-Gästebuch und die Facebook-Seite seien „mit Beleidigungen und Hasskommentaren“ überschwemmt worden. Man habe es „mit einem immer wiederkehrenden rechtspopulistischen Schema“ zu tun: Der Verursacher werde zum „Ach-so-armen Opfer“ stilisiert, die Opfer würden zum Täter „und der Hetze preisgegeben“.

Littmann: Symbolfigur für die Grünen

Diese eigenwillige politische Positionierung Littmanns gegen angeblichem „Rechtspopulismus“ kommt nicht überraschend. Der Theaterbetreiber gehört zu den Gründern der „Grünen“ in Hamburg. Er wäre sogar einmal fast Bundestagsabgeordneter geworden. Doch bei den Wahlen im Jahr 1980, bei denen Corny Littman als Spitzenkandidat seiner Partei aufgetreten ist, scheiterten die Grünen noch an der Fünf-Prozentklausel.

Littmann hat schon immer linke Positionen vertreten – auch in seiner Zeit als Präsident des FC St. Pauli. In diesem Verein dominiert längst die Linke, auch die Antifa ist in der einen oder anderen Vereins-Abteilung tonangebend.

Dass linksgrüne Kulturschaffende in der Hamburger Theaterwelt die Richtung vorgeben, wird niemand bestreiten wollen. Wer es wagt, dem linken Zeitgeist Paroli zu bieten, riskiert heutzutage leicht seine berufliche Zukunft. Das zeigt auch das Beispiel des Künstlers Kay Ray.