Von SELBERDENKER | Die politische Zensur des amtierenden US-Präsidenten Donald Trump auf den mächtigsten Plattformen der „sozialen Medien“ war eine offene Kriegserklärung und ein versuchter finaler Vernichtungsschlag zugleich. Was Gesinnungsjournalisten und linke Lohnschreiber seit Beginn seiner Amtszeit anhaltend bombardiert haben, soll nun, nach seiner fragwürdigen Abwahl, von der sozialmedialen Einheitsfront zur Strecke gebracht werden: Donald Trumps Präsidentschaft. Doch das ist nur ein vorläufiger Höhepunkt einer Reihe von Ereignissen, die Grund zur Sorge bieten, was die enorme politische Macht der Medien angeht.

Die neue gleichgeschaltete Welt

Private Konzerne haben die Macht erlangt, dem obersten Repräsentanten der US-Amerikaner, der lange als „mächtigster Mann der Welt“ galt, die Möglichkeit zu nehmen, zu seinen Anhängern via Twitter, Facebook & Co. zu sprechen. Es bedeutet nicht weniger, als dass private Konzerne jetzt definieren, was viele Menschen erreicht und was nicht viele Menschen erreichen kann.

Was mit der einst seriösen und vielfältigen Printmedienlandschaft geschah und fast zeitgleich beim „Öffentlich-rechtlichen Rundfunk“ passierte, was auch die Parteienlandschaft einer bestimmten Agenda entsprechend transformierte, hat nun auch die etablierten „sozialen Medien“ voll im Griff: Es herrscht weitestgehende politische Gleichschaltung im Sinne einer bestimmten Agenda.

Damit werden auch Twitter, Facebook & Co. von Symbolen der freien Rede, wie das zwitschernde blaue Vögelein bei Twitter noch suggeriert, zu überaus mächtigen Gehilfen einer bestimmten Politik.

„Links und rechts“?

Wer die Entwicklung beobachtet, muss zur Kenntnis nehmen, dass diese einer bestimmten globalistischen Agenda dient. Diese Agenda „links“ oder „rechts“ zu nennen, wäre zu einfach. Ist nicht die Unterteilung in „Linke“ und „Rechte“ bestens dazu geeignet, die Menschen damit zu beschäftigen, gegeneinander zu kämpfen, damit sie davon abgelenkt sind, wenn etwas zu ihrem gemeinsamen Nachteil durchgezogen wird?

In der Geschichte haben immer sehr wenige Mächtige sehr viele Ohnmächtige beherrscht. Diese Erkenntnis ist auch Menschen nicht fremd, die sich selbst eher in der linken Schublade lokalisieren würden. Wie kann ein „Linker“ es toll finden, dass Multimilliardäre obszöne Geldberge kontrollieren, die durch „Corona“ immer höher werden und dazu noch politisch enorm an Macht gewinnen? Das erinnert an die Herrschaft der zehn Prozent, die Dostojewskis Schigaljew propagiert.

Die wenigen Mächtigen haben bereits alles, doch sie brauchen die vielen Ohnmächtigen dazu, um ihre Projekte, ihre Agenda zu verwirklichen. Also nutzen sie ihre Macht und ihr Geld, um die vielen Ohnmächtigen dazu zu bewegen, das zu denken und zu tun, was sie wollen. Die Massenmedien sind dabei williges Werkzeug und profitieren davon.

Wer genau hinsieht, wird erkennen, dass als „Rechte“ heute immer die bezeichnet werden, die der Agenda gegenüber kritisch sind und ihr irgendwie im Wege stehen. „Rechte“ sind dabei Sinnbild des bösen Gegners. Es soll hier ganz sicher keine Opferanalogie konstruiert werden, es geht um die faulen Mechanismen: Jahrhundertelang waren es irgendwie immer „die Juden“ und heute sind es immer irgendwie „die Rechten“ (oder wahlweise auch wieder „die Juden“, unter vorgehaltener Hand). Judenhasser können nach dieser Logik bekanntlich ebenfalls immer nur „Rechte“ sein.

„Verschwörungstheorien“?

Zunächst gab es Absprachen zwischen einflußreichen Interessengemeinschaften, seit es die Menschheit gibt. Früher brachte man Menschen dazu, irgendwelchen anderen Menschen, die man nie kennenlernen konnte, die Schädel einzuschlagen – heute bringt man sie dazu, Leuten, die man nie kennenlernen konnte, die Autos abzufackeln oder im eigenen Auto alleine mit der FFP2-Maske zu hocken. Die Massenmedien sind auch hierbei wieder williges Werkzeug. Die Massen wurden stets im Sinne irgendeiner Agenda von irgendwelchen Mächtigen manipuliert. Das ist keine „krude Verschwörungstheorie“, das ist Geschichte – und natürlich Gegenwart. Wer diese Mächtigen sind, da kann man nur spekulieren. Dominieren die Medien die Politik oder andersrum? Wird da an einem Strang gezogen? Eigentlich ist es egal. Wir können sehen, wer dabei profitiert.

Dass es eine globalistische Agenda gibt, die mit aller Macht gerade durchgezogen wird, ist nicht mehr für abwegig. Es wurde in den letzten Jahren ein Extremzustand nach dem nächsten inszeniert. Immer flankiert von einem nahezu kritikfreien Trommelfeuer der Mainstream-Massenmedien. Immer wurde in den jeweiligen, medial flankierten Zuständen eine extreme Politik zum grundsätzlichen Nachteil der Allgemeinheit durchgezogen:

„Europa“ retten!

Länder wie Griechenland hätten damals noch nicht in die Eurozone aufgenommen werden dürfen. Man brach nahezu alle Euro-Stabilitätskriterien. Dann brauchte man Geld, natürlich deutsches Geld. Dazu wurde das Schicksal Europas mit dem Euro verknüpft. Horrorszenarien wurden an die Wand gemalt. Eine bislang nie dagewesene Vernichtung deutscher Steuergelder war die Folge. Gelder, die wir Deutschen niemals wiedersehen werden. Die Probleme sind geblieben, das Geld der Deutschen aber ist „weg“. Alles wurde massenmedial passend begleitet. Irre! Die Deutschen zahlten und werden zahlen.

„Flüchtlinge“ retten!

Es folgte Merkels „Refugeewelcome“ für lauter gesunde Männer ab 2015, anhaltend bis heute, mit enormen Belastungen für Deutschland und Europa, gesellschaftlicher und finanzieller Natur. Leid und Terror in Europa, ohne eine Verbesserung in den Herkunftsländern und für wirklich Arme zu bringen. Es war ein Grund für den Brexit und für die Spaltung Deutschlands und Europas. Irre! Die Deutschen zahlten und werden weiter zahlen.

„Klima“ retten!

Dann wurde „Fridays for Future“ mit der infantilen „Erlöserin“ Greta medial inszeniert. Ohne den Support mächtiger Interessengruppen und eine gewaltige PR-Maschine wäre die arme Greta niemals beim Papst, bei Merkel oder bei Obama, bei der UN oder der EU gelandet, sondern säße mit ihrem Schild immer noch einfach irgendwo einer schwedischen Nebenstraße herum. Unterricht wurde weltweit offiziell legitimiert geschwänzt, um „die Welt zu retten“. Diese Inszenierung machte den Weg frei dafür, Unsummen unseren Geldes für wissenschaftlich fragwürdige Klimarettungen zu verplanen. Irre! Die Deutschen zahlten und werden zahlen.

„Schwarze“ retten!

Die Klimapanik wurde nur kurz durch „Black Lives Matter“ unterbrochen. Ebenfalls ein inszeniertes Projekt, das ohne passende mediale Unterstützung so niemals stattgefunden hätte. Ein schwarzer Drogenabhängiger wurde während eines Polizeieinsatzes getötet. Tragisch, doch es sterben jede Woche Menschen bei Polizeieinsätzen. Sein Tod wurde zum Anlass für brutale Ausschreitungen in dem USA. Es wurden Städte verwüstet und viele Menschen starben. Wieder Ausnahmezustand – kurz vor der US-Wahl. Polizisten verneigten sich vor irgendwelchen Schwarzen. Irre! Die Deutschen zahlten diesmal nur Polizeieinsätze und die Verwüstung einiger ihrer Innenstädte durch vornehmlich junge, männliche Migranten.

„Menschenleben“ retten!

Im Zuge des Coronavirus SARS-CoV-2 werden nun endlich mal wir selbst „gerettet“, so könnte man meinen. Wir müssen auch nichts tun! Bleibt einfach zu Hause, haltet die Klappe, denkt nicht weiter nach und lasst euch impfen! Kasse zahlt! Prima! Ein Hoch auf die „Retter“ Merkel und Söder und all ihre hochbezahlten Maulhelden! Jeden Tag undifferenzierende Corona-Panik in den Medien! Warum werden kritische Stimmen verdrängt? Warum schützt man nicht systematisch die Risikogruppen, sondern fährt generell alles gegen die Wand? Auch die Folgen dieser „Rettung“ werden vorrangig die Jungen treffen!

Was nicht gerettet wird, ist unsere Wirtschaft oder besser ihr Rückgrat, der Mittelstand. Lockdown bis zum Knockdown. Geld ist scheinbar unbegrenzt da. Es wird einfach gedruckt. Jeder gedruckte Euro ist jedoch nur ein Pfandbrief, nur ein Versprechen. Verpfändet wird letztlich unsere noch zu erbringende Arbeitsleistung und das Vermögen der Deutschen. Viele werden ihre Sachwerte in Folge dieser undifferenzierten Politik verkaufen müssen. Die Profiteure, die dann alles billig einsammeln können, wenn es Hart auf Hart kommt, sind der Staat und einige Superreiche. Wer wird die Lockdowns bezahlen, für die Merkel und Co. sich gerade feiern lassen?

Auch diese „Corona“-Politik wäre ohne das passende Medienbombardement und entsprechende Zensur durch die „sozialen Medien“ nicht durchsetzbar gewesen.

Weitere Beispiele? Deutsche Linksmedien haben einen Skandal herbeigeschrieben, der keiner war und so in unserem Nachbarland Österreich faktisch eine konservative Regierung gestürzt. In Deutschland wurde nach einer unwahren „Hetzjagden-Geschichte von Chemnitz“ der in Ungnade gefallene Chef des Verfassungsschutzes abgesetzt und durch durch eine Figur ersetzt, die die Regierung nicht kritisiert.

Noch nicht genug? Merkel machte eine legitim gewählte Regierung in Thüringen persönlich „rückgängig“ und empörte sich erst neulich darüber, dass Trump die Wahl Bidens anzweifelt. Die Empörung des Mainstreams blieb aus. Damit kommen sie nur durch, weil eine Zusammenarbeit von herrschender Politik und Massenmedien schlicht die Macht dazu hat.

Erleben wir gerade den fließenden Übergang von unserer Demokratie hin zu einer Mediokratie, einer Herrschaft von übermächtigen Medien, die die Interessen kleiner, superreicher Eliten über die der freien Völker stellt? Es spricht sehr viel dafür.