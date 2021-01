Von STEFAN SCHUBERT | Eine viel gestellte und entscheidende Frage lautet: Warum war so wenig Polizei vor dem Kapitol eingesetzt? Und warum waren diese Polizisten nicht mit entsprechender robuster Ausrüstung für eine vorhersehbare Eskalation ausgerüstet? Warum wurden abseits in den Seitenstraßen nicht massive Bereitschaftskräfte und die Nationalgarde positioniert? All diese Fragen lösen zahlreiche Spekulationen aus.

Doch auf jene Fragen gibt es eine eindeutige und belegbare Antwort. Dies alles wurde der Polizei und den Sicherheitsbehörden von verantwortlichen Entscheidungsträgern der Demokratischen Partei explizit untersagt.

Im Stadtrat von Washington D.C. sitzen dreizehn Stadträte. Von den insgesamt dreizehn sind zwei Stadträte parteilos.

Dominiert wird Washington von elf demokratischen Stadträten, die somit allein die Geschicke der amerikanischen Hauptstadt mit rund 600 000 Einwohnern bestimmen.

Bereits seit 2009 stellen die Republikaner keinen einzigen Stadtrat mehr. Seit 2015 ist die afro-amerikanische Muriel Bowser die verantwortliche Bürgermeisterin der Stadt, selbstredend ist auch sie Mitglied der Demokratischen Partei.

2020 kletterte die Mordrate in vielen Staaten Amerikas auf neue Rekordstände. In Washington D.C. auf den höchsten Stand seit 15 Jahren. Und was unternahm der Washingtoner Stadtrat?

Begeben wir uns zuerst einmal in den Sommer 2020 zurück, als die sogenannten Anti-Rassismus-Demonstrationen in bürgerkriegsähnliche Ausschreitungen ausarteten. Um sich bei extrem Linken und gleichermaßen bei sogenannten Black-Lives-Matter-Aktivisten anzubiedern, wovon große Teile ganz offen Gewalt propagieren und dann auch exzessiv anwenden, übernahmen Teile der Demokratischen Partei auch die dortige Polizeihass-Stimmung. Ganz vorne mit dabei war der demokratische Stadtrat von Washington D.C.

USA versinken in Gewalt und Chaos

Die vergangenen Jahre hat sich in Amerika eine massive Gewaltspirale aufgebaut. Die Mordraten in den Städten sind geradezu explodiert. In Chicago, der drittgrößten Stadt der Vereinigten Staaten mit 8,7 Millionen Einwohnern, wurden 2020 über 700 Menschen ermordet. Darunter Kinder und zehn Polizisten. Den vorbestraften (schwarzen) Kriminellen George Floyd kennt nach der Medien- und Anti-Rassismus-Kampagne die ganze Welt, kennen Sie den Namen auch nur eines erschossenen Polizisten aus Chicago? Aus den USA?

Der Mainstream gewährt offenbar nur selektiv Informationen, die zur allgemeinen Empörung beitragen sollen, und nur dann, wenn diese sich für die eigene Ideologie instrumentalisieren lassen.

Neben den Rekordwerten bei Gewaltkriminalität und Mordraten hat Amerika längst eine Welle von »inländischem Terrorismus« erfasst, wie es das FBI nennt. Links- wie Rechtsextreme führen seit Jahren einen bewaffneten Krieg gegen das jeweilige feindliche politische Lager. Bereits 2011, also lange bevor man Trump die Schuld für die Spaltung und den Hass in der amerikanischen Gesellschaft zuschieben konnte, schoss ein Mann in Arizona der populären demokratischen Kongressabgeordneten Gabrielle Giffords in den Kopf. Trotz dass sie sich in Lebensgefahr befand, überlebte sie. Gerade das linksextreme Lager hat zahlreiche Terroristen und Terroranschläge zu verantworten. Dem konservativen Prediger Tim Remington wurde 2016 in Kopf und Rücken geschossen, nachdem dieser mit dem republikanischen Senator Ted Cruz aufgetreten war. 2017 schoss ein radikaler Anhänger des sozialistisch-demokratischen Senators Bernie Sanders minutenlang mit einem Gewehr auf republikanische Senatoren, die sich zum Sport auf einem Baseballplatz trafen. Der linksextreme Terroranschlag forderte mehrere Schwerverletzte. Die Einzäunung des Platzes, ein verschlossenes Tor und das schnelle Eintreffen von Sicherheitskräften verhinderten ein größeres Blutbad.