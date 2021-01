Kontrollen, Verbote, Strafen – 2021 beginnt, die was alte Jahre endete. In der kommenden Woche wollen Bundes- und Landesregierungen über Einschränkungen entscheiden. Das Sozialministerium in Sachsen bestätigte unterdessen Pläne, ein Internierungslager für Quarantäne-Verweigerer zu errichten. Compact TV wird auch in diesem Jahr Politik und Proteste beobachten. Die Themen im Einzelnen: Impfzwang – Markus Söder legt nach / Macht und Profit – Spahns Beichte im Bundestag / Dauer-Lockdown – Die neuen Pläne der Klima-Kinder / Gegenwind für Kurz – Österreichs Corona-Proteste wachsen / Ausnahmezustand – Nationalgarde besetzt Washington.