Von WOLFGANG HÜBNER | Es ist gewiss nützlicher Journalismus, ein Jahr nach Beginn des weltweit so folgenreichen, noch immer nicht beendeten Virusgeschehens die Rolle der Volksrepublik China einmal näher zu betrachten. Die China-Korrespondentin der FAZ, Friederike Böge, hat das in der Ausgabe vom 2. Januar 2021 auf fast einer ganzen Seite getan. Allerdings irritiert schon die Überschrift: „Pekings autoritäre Reflexe“. Denn ein diktatorisch geprägtes politisches System wie das der Alleinherrschaft der Kommunistischen Partei hat nicht nur autoritäre Reflexe, sondern ist zutiefst autoritär und auch totalitär. Das hat sich in der von China ausgehenden Corona-Weltkrise besonders eindrücklich gezeigt.

Immerhin lässt Böge in ihrem Text keinen Zweifel daran, dass die chinesischen Behörden eine unabhängige Aufarbeitung des Geschehens weiterhin verweigern. Und sie erinnert auch daran, wie in China drei entscheidend wichtige Wochen im Kampf gegen die Ausbreitung des Virus deshalb ungenutzt vergingen, weil die Zentralregierung die Gefahr trotz besseren Wissens leugnete. Die Journalistin schreibt: „Laut einer Studie der University of Southampton wäre die anfängliche Zahl der Infektionen in China um 86 Prozent geringer ausgefallen, wenn die Gegenmaßnahmen nur zwei Wochen früher ergriffen worden wären.“

Das ist eine Information, die nur den wenigsten maskierten Deutschen bekannt sein dürfte. Doch weit brisanter ist das, was Böge dann schreibt: „Vielleicht wäre das Jahr 2020 anders verlaufen, wenn China ein Angebot der Vereinigten Staaten angenommen hätte.“ Denn schon in der ersten Januarwoche habe der Leiter der amerikanischen Seuchenschutzbehörde seinem chinesischen Amtskollegen angeboten, 20 US-Fachleute nach Wuhan zu entsenden, „um die Lage zu untersuchen und unter Kontrolle zu bringen. Die Spezialisten waren bereits ausgewählt und hätten sofort losfliegen können.“ Doch dazu kam es nicht, weil die chinesischen Machthaber das Angebot nicht akzeptierten.

Amerikanisches Angebot an China nicht ohne Trumps Zustimmung

Eher unfreiwillig hat die FAZ-Korrespondentin damit gleich zwei große Unwahrheiten in der Viruskrise beleuchtet: Die Unwahrheit vom amerikanischen Versagen und die über die beispielhaft positive Rolle Chinas. Das Angebot der amerikanischen Seuchenschutzbehörde muss mit Zustimmung der US-Regierung erfolgt sein. Denn in einer Situation Anfang 2020, in der es erhebliche Handels- und Technologiekonflikte zwischen beiden Staaten gegeben hat, war dieses Angebot selbstverständlich von großer politischer Bedeutung. So etwas wird nicht ohne Kenntnis des Präsidenten, also nicht ohne Kenntnis und Zustimmung des damaligen und jetzigen Amtsinhabers Donald Trump veranlasst. Hat man davon in den deutschen Medien je etwas gehört?

Die chinesischen Behörden haben nach der Verbreitung des Virus in Wuhan mit rabiaten Methoden offenbar größeren Schaden zumindest im eigenen Staat verhindert. Doch dass dies unverantwortlich zu spät und deshalb mit dramatischen negativen Folgen für die ganze Welt geschah, kann und darf nicht geleugnet werden. Es ist deshalb reichlich provokativ, wenn, wie Böge zitiert, nun ein hoher Pekinger Parteifunktionär prahlt: „Während der Pandemie haben wir innerhalb kurzer Zeit wichtige Erfolge errungen und den großen Gegensatz zwischen Chinas Ordnung und dem Chaos des Westens herausgestellt.“ In Zeiten, in denen westliche Eliten zunehmend mit chinesischer „Ordnung“ liebäugeln, aber Trump am liebsten einsperren würden, kann die Erinnerung an störende Wahrheiten nicht falsch sein.

