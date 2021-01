US-Präsident Donald Trump wird heute um 17 Uhr MEZ (siehe Video-Livestream) eine Rede vor 1,5 Millionen Anhängern bei der „Save America Rally“-Demonstration in Washington halten. Die Save America Rally wird von Women for America First präsentiert. Amy Kremer, eine der Organisatoren, sagte in einem Tweet am Dienstag, dass die Veranstaltung „die größte Kundgebung aller Zeiten“ sein wird. Ein zweiter Livestream führt in den Kongress. Um 19 Uhr beginnt die gemeinsame Sitzung zur Auszählung der Wahlmännerstimmen.

Währenddessen gab es bei der Stichwahl in Georgia wieder schwerwiegende Unregelmäßigkeiten. Während die Mainstream-Medien sich beeilen, den Wahlsieg für die Demokraten auszurufen, schreibt Donald Trump auf Twitter von 50.000 „gefundenen Stimmen“. „Sie halten die USA zum Narren und führen uns vor. Unser Wahlsystem ist schlimmer als in Ländern der Dritten Welt!“, so Trump.

Um 23 Uhr Ortszeit lagen die republikanischen Kandidaten David Perdue und Kelly Loeffler mit 2.034.824 und 2.018.780 Stimmen vor den Demokratischen Kandidaten Jon Ossoff mit 1.927.634 Stimmen und Raphael Warnock mit 1.943.844 Stimmen (91 Prozent ausgezählt).

Innerhalb von 35 Minuten wurde eine Flut von 207.515 Stimmen für Osoff und 207.943 Stimmen für Warnock verzeichnet, während die Republikaner nur halb so viel Stimmen erhielten: 104.021 für David Perdue und 102.626 für Loeffler (96 Prozent ausgezählt).

Ein Videomitschnitt der Auszählung auf ABC TV schien zu zeigen, wie 32.400 Stimmen von David Perdue verschwanden. Zuerst wird Purdue mit 774.723 Stimmen gezeigt, nach dem Umschnitt hat er nur noch 742.323 Stimmen. Es war nicht klar, wie Kandidaten bei der Auszählung Stimmen verlieren können.

In Fulton County, in der demokratischen Hochburg von Atlanta, beklagten sich republikanische Wahlbeobachter, dass ihnen der Zutritt zur Auszählung trotz eines Gerichtsbeschlusses verweigert wurde. In De Kalb County (ebenfalls Atlanta) fielen plötzlich Wahlmaschinen aus und 19.000 Stimmen mussten per Hand gescannt werden.

In den demokratischen Wahlkreisen Chatham und De Kalb wurden die Auszählungen aus ungeklärten Gründen ausgesetzt und erst am Morgen wieder fortgesetzt. Ein republikanischer Beobachter nannte die Pause „den perfekten Sturm“ für Trump. Die American Jewish Committee nannte es „Öl auf das Feuer der Verschwörungstheoretiker.“