Die hübsche Vorzeige-Patriotin Marie-Thérèse Kaiser aus Niedersachsen ist seit heute mit einem neuen YouTube-Format am Start: „Wir klären das!“. Mit dem Namen der Sendung ist auch schon alles gesagt, denn Marie-Thérèse Kaiser wird in Zukunft regelmäßig das machen, was eigentlich Aufgabe der öffentlich-rechtlichen Sender wäre: Begriffe und Vorgänge erklären und seriös mit Fakten unterlegen!

Los geht es mit dem durchaus umstrittenen Begriff „Migration“. Was das genau ist und wem sie nützt – Kaiser beleuchtet alle Aspekte der Wanderungsbewegungen, ohne in einfache schwarz-weiß Schemata abzudriften.

„Wir klären das!“ richtet sich vor allem an Schüler und Studenten, die zwar kritisch denken und wissensdurstig sind, aber für die auf YouTube bislang noch kein entsprechendes Angebot existierte, sieht man mal von den einschlägigen Funk-Formaten der öffentlich-rechtlichen Anstalten ab.

Das Bürgernetzwerk „Ein Prozent“ hatte zum Ende des letzten Jahres bekanntgegeben, mit einem Filmstudio weitere gegenkulturelle Angebote zu schaffen. Mit den bekannten Formaten „Laut Gedacht“ und „Kulturlabor“ hat die Mannschaft um Leiter Philip Stein bereits abgeliefert, jetzt hat man nachgelegt.

Mit „Wir klären das!“ sollen neue Sphären erschlossen und Menschen erreicht werden, die bislang nur lose gefühlt hatten, was in diesem Land schiefläuft, aber dafür keine Fakten an die Hand bekommen hatten. Ob diesem Weg Erfolg beschieden sein wird? Warten wir es ab.

Die nächsten Folgen des neuen Formats mit Marie-Thérèse Kaiser sind laut „Ein Prozent“ bereits im Kasten. Wer den Kanal abonniert hat, dürfte also schon bald mit neuen Videos versorgt werden.

Hier kann man „Wir klären das!" folgen:

