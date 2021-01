Am Montag beschloss ein Londoner Gericht, WikiLeaks-Gründer Julian Assange dürfe nicht in die USA ausgeliefert werden, da ihm in USA schlechtere Haftbedingungen, gesundheitliche Schäden und konkrete Selbstmordgefahr drohten. Die Vorwürfe der Spionage bestritt das Gericht nicht. Anhänger befürchten daher, Assange könne weiterhin in Großbritannien in Einzelhaft bleiben.

„Ich bin überzeugt, dass unter den widrigen Umständen (einer US-Haft) Herrn Assanges geistige Gesundheit derart leiden würde, dass er mit der Entschlossenheit seiner autistischen Störung einen Suizid begehen könnte“, so Richterin Vanessa Baraitser in ihrer Begründung. Assanges geistiger Zustand sei derart instabil, „dass es unverantwortbar wäre, ihn in die USA auszuliefern.“

Das Gericht verwarf allerdings nicht die Vorwürfe der Spionage gegen Assange und bekräftigte grundsätzlich das Recht der USA, Assanges Auslieferung zu verlangen. Die Richterin unterstrich außerdem, dass die Unterbringung im Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh bei London geeignet sei, einen Selbstmord Assanges zu verhindern.

Beobachter befürchten daher, dass Assange weiterhin in Belmarsh in Haft bleiben könnte. Der britische Aktivist Tommy Robinson, der Assange in seiner Haft in Belmarsh im Mai 2019 sprechen konnte, sagte dazu: Assange werde „unter Umständen trotzdem in Haft bleiben. Wenn er freigelassen wird, dann vermutlich an einer sehr kurzen Leine, mit strengen Kautionsauflagen. Aus meiner Erfahrung bedeutet das einen Schweigebefehl und eventuell elektronische Fußfessel. Er wird sich nicht frei bewegen können oder sich zum öffentlichen Geschehen äußern dürfen.“

Am Mittwoch wird das Gericht über das weitere Verfahren in Sachen Assange urteilen. Robinson wiederholte seinen Appell an US-Präsident Donald Trump, den er im September mit dem AfD-Abgeordneten Petr Bystron formuliert hatte: „Lassen Sie Julian Assange frei!“