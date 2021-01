Von PETER BARTELS | In ihrer niederträchtigen Fernseh-Rede hat Angela Merkel immerhin, wie immer arglos, das „Deutsche Elend“ auf des Pudels Kern gebracht. Das gerissenste kam zum Schluß: „Es ist aller Voraussicht nach meine letzte Neujahrs-Ansprache“. Aller Voraussicht nach…

Also eigentlich doch nicht? Falls ihr Corona nicht wieder dazwischen kommt? Die Chinesen? Oder der liebe Gott?? Oder falls die CDU sich doch nicht traut, einen Merz im März die Rosse anspannen zu lassen, um zu retten, was der von „Mutti“ verwüstete Acker Deutschland noch hergibt? Oder falls Mutter Marxen ihren größten Arschkriecher, den Klabautermann aus den Alpen, doch nicht zum Marsch von der Feldherrnhalle zum Gang nach Corona in den Reichstag tricksen kann? Was für sie einem Triumphbogen gleichkäme: Keiner würde ihre „res gestae divi Merkeli“ eilfertiger, liebdienerischer in Bronzetafel hämmern lassen als der größte Wendehals der bayerisch/deutschen Geschichte: „Die Taten der göttlichen Angelagusta“.

Das „Monumentum Ancyranum“ heißt übrigens so, weil ebenda dereinst zwei Bronzetafeln des wirklich „göttlichen“ Augustus gefunden wurden. Heute heißt das damals griechische Kaff allerdings Ankara, weil Erdowahn, der Türke, da herrscht. Was wiederum gut zu Merkel paßt. Kurzum: Ein „Rechenschaftsbericht“ der Divi Merkel, der verlogener ist, als der in weiten Teilen immerhin wahre Regierungs-Bericht von Kaiser Augustus … bei Mutter Curare ist einfach a l l e s gelogen! Hier schon mal nach ihrer „aller Voraussicht nach“ letzten Neujahrsansprache der „Rechenschaftsberichts“ in PI-NEWS (wo sonst?!): 15 Jahre Monumentum Martyrium Merkel. Die zehn biblischen Plagen des HERRN, wie Blut-Nil, Blattern, Heuschrecken, sind diesmal dagegen wirklich Fliegenschiss gegen das Martyrium Merkel, lieber Alexander Gauland…

Merkel und die Griechen

Gegen jede Warnung hat sie den Griechen Milliarden um Milliarden unters Kopfkissen gesteckt. Obwohl ihre Souffleusen wußten, dass die seit Perikles und den persischen Raubzügen Alexanders immer Pleite waren; zuletzt nullten Franzosen und Engländer vor über 100 Jahren die gigantischen Staatsschulden. Doch auch danach schaffte nicht mal ein deutscher König, die Griechen dazu zu bewegen, dem Kaiser zu geben, was des Kaisers ist. Um so eifriger bauten sie sich prächtige Häuser und Öl-Tanker.

Merkel und der Euro

Wider jede Logik verbiss Merkel sich in eine Art Alu-Währung namens Euro (sie kannte ja nur ihre sozialistische Ost-Mark, für die es nicht mal eine Banane gab). Sie nahm sogar dümmlich lächelnd hin, dass sich wegen des Euro eine Partei von Finanz-Fachleuten gründete, die schließlich zur stärksten Opposition im Bundestag wurde. Und die nur deshalb nicht größer wird, weil Merkels bunte Genossen gemeinsam mit Staatsfunk ARD und ZDF und Einheitspresse Arsch an Arsch den Beton-Block machen. Uuund die „Alternative“ sich immer wieder selbst zerfleischt, zerlegt, verzwergt.

Merkel und die EU

Merkel und ihre Juncker im „Babylon“ Brüssel druckten wider jede Warnung Billionen, begöscherten damit Erdowahne, Atombomben-Perser und afrikanische Häuptlinge in goldenen Betten, bis zur Stunde sogar schwerreiche rote Mandarine. Die Mutti der Schneeflöckchen-Generation ließ sich sogar von ihren Herolden zur mächtigsten Frau des Planeten vergotten, weil sie stets tat, was die ihr soufflierten: Eine Verteidigungsminister/in für Umstands-Uniformen ernannte. Einen Fettwanst zum Wirtschaftsminister, weil er sich mit Pizza auskennt und grünem Sugo.

Merkel und die Windmühlen

Als in Japan ein „Sack Reis“ umfiel, in Fukushima drei (3!) Arbeiter im Kernkraftwerk an der Küste bei Rettungsarbeiten von der Leiter fielen, während der Tsunami im Lande über 18.500 Menschen dahinraffte, läuteten Merkels grüne Marketender die Totenglöckchen von Nagasaki und Hiroshima gleichzeitig. Und „Mutti“ hatte verstanden: Die SED-Physikerin, die nur Schrott-KKWs wie Greifswald und Tschernobyl kannte, ließ prompt die sichersten Umweltschützer der Erde, die deutschen Kernkraftwerke, einmotten, demontieren. Und stattdessen für noch mehr Windmühlen die letzten Märchenwälder abholzen. „Grüne Energie aus der Steckdose“ … „Kostet nur eine Eiskugel im Monat“ … Die Kugel ist inzwischen 1 Zentner schwer und teuer.

Merkel und die Moslems

Dann das Ende einer Nation: Was weder Hunnen noch Türken vor Wien schafften, Sowjets, Amis, Engländer, Franzosen nur mit allergrößtem Blutzoll, schaffte Merkel mit einem einzigen Feigling namens Thomas de Maizière: Grenzen weg, Millionen Moslems her! Über 30 Milliarden jährlich für Kost, Klamotten, Krankenkasse, TV-Flat, Smart-Phone. Und Allahs junge Männer waren/sind immer geladen, wie ihr kleiner Ali in der H&M-Hose: Unverhüllte „Huren“ zum Grapschen nahe, nicht nur auf der Kölner Domplatte. Wer „Asyl“ stammeln konnte, war drin im Paradies auf Erden. Blieb und mehrte sich.

Merkel und die Umvolkung

Heute überweist Merkel das deutsche “Kindergeld“ längst bis ins letzte anatolische Dorf. Zahlt ohne mit der Wimper zu zucken die Touri-Flüge an die „lebensgefährliche“ syrische Heimat-Front. Sind ihre Moslem-Kids in Städten wie Berlin, Hamburg, Frankfurt, München in den Schulen längst die Mehrheit. Die geborenen deutschen „Christen“ kriegen von den Moslems auf die Schnauze … wenn sie Glück haben. Oder die letzten indigenen Mamas und Papas sie mit ach und krach auf eine Privatschule retten. Natürlich unter dem Wutgeheul der/die/das Gender. Duden, Werbung, Zeitung – alle zeigen uns die schwarz-braune neue Welt, die es im alten Europa nie gab. Nur eine Frage der Zeit, wann der arme Kerl am Kreuz Afrikaner ist. Und sein Vater, der liebe Gott, gegendert, wie Claudia Schwulipeter. Sein Stellvertreter auf Erden ist ja schon seit dem Mittelalter eine Päpstin.

Merkel und der Brexit

Die Briten zogen als erste die geballte Faust aus der Tasche. Die königlichen Trotzkisten hatten die Schnauze voll, traten den Merkels EU-Eunuchen und Bananen-Biegern in „Babylon“ Brüssel in den leeren Schritt. Was die rotgrünen Bluthunde von BILD natürlich aufheulen ließ: Brexsäcke!! Und die präpotenten „Stürmer“ der Alpenpravda, die präsenilen „Völkischen Beobachter“ der TAZ-FAZ zur Weißglut schrieben ließ. Zwar versuchte die britische Prime-Tussi Theresa May die eindeutige Volksabstimmung auszusitzen. Das klappte zum Glück nur, bis Zauberer Boris „Merlin“ sie zum Teufel jagte. Jetzt quatscht den Briten keiner mehr in die Minzsoße zum Lamm (oder Wildschwein) rein. Und Michel muss den EU-Milliarden-Ausfall blechen. Wer sonst, die ewigen Pleitiers Italien, Spanien, Frankreich? War es doch Mama Moslem, die Britannien zu einem EU-Vasallen-Staat zu machen im Begriffe war.

Merkel und Trump

Aus der Tiefe des Raumes kam Trump. Irgendwie war dieser Donald offenbar beim Taler putzen aus Onkel Dagoberts Trillionen-Geldspeicher ins Weiße Haus entwischt. Er wurde allerdings nur deshalb gewählt, weil die „mächtigste Frau der Welt“ ihre linke Antifa längst durch die USA hetzte. Prompt „übersah“ Lümmel Donald beim „Staatsbesuch“ Merkels ausgestrecktes Judashändchen mit den abgekauten Fingernägeln. Dann jagte er die selbsternannten, hoch bezahlten Klimaretter aus dem Pariser Augiasstall. Und die alimentierten Atom-Perser. Schließlich die linken WHO-Großverdiener zum Teufel; langsam begann er die weltweiten Deep Staates aus dem Tempel der Taler zu treiben. America first, aber ohne einen einzigen „üblichen“ Krieg. Was natürlich Zehntausende der linken „Demokraten“, in blanker Panik um die Staatspfründe, in den Panic Room trieb; die nächste Wahl durfte nicht schief gehen. Und sie ging nicht schief; die ultralinke, schwarze „Vice-President elect“ Kamala Harris bereitet sich längst auf die Ablösung des grenzdebilen „President elect“ Joe Biden vor, am liebsten noch bevor der ins Oval Office getragen werden kann.

Merkel und der Diesel

Der Tag, an dem ein grünes Männlein mit fettigem Zottelhaar und Schmerbauch den Anfang des E-Autos ausrief, war das Ende des Diesels. Und damit der deutschen Autobranche. Zwar tobte vor laufender Metropolico-Kamera ein eisgrauer Grüner Ministerpräsident, der wußte, dass sein Ländle und die halbe Nation von seinen Daimlers und Porsches leben: „Es gibt keine Ladestationen für E-Autos…!“ Je nun: Beim grünen Eismann Trittin gab‘s ja auch keine Leitungen für die Windmühlen, nur Myriaden geschredderter Bienen, Motten, Vögel. Und so jauchzte die Mainstream-Meute in klammheimlicher Freude „Halleluja!“. Und die Auto-Industrie quält sich seither ein blendendes Modell nach dem anderen mit herrlich schöner Black Lives Matterin am Steuer ab. Und „bis zu 360 Kilometer Reichweite“. Seufz, genau das war der Grund, warum Oma Duck ihre Nuckelpinne vor 100 Jahren für immer in die Scheune entsorgte.

Merkel und ihre Rettung Corona

Als die Millionen teuren Berater der „mächtigsten Frau der Welt“ Ende 2019 sagten, Griechenland … Euro … EU … Moslem … Kernkraft, Windmühlen, Diesel – nicht mal Krösus, Musa aus Mali und Dagobert Duck zusammen könnten das noch bezahlen (der Afrikaner Musa aus Mali nannte im Mittelalter immerhin 400 Milliarden sein eigen!). Da kamen Gottseidank Anfang 2020 die Chinesen mit dem Virus Corona um die Ecke. „Heureka!“. Die Rettung war da. Nicht Merkel aus Honecker-Land war also schuld am Untergang Deutschlands und dem Europa der Vaterländer – die Chinesen warens. Sie hatten der Menschheit einen Virus in den Pelz gesetzt. Schlimmer als Pest und Cholera zusammen. Bei den Grippe-Epidemien seit über 100 Jahren starben jährlich noch viel mehr. Auch immer nur die Alten und Siechen! Pssst, das weiß doch keiner!! Wenn doch, hat das allerschlimmste Virus die Wähler längst an die Wahlurnen getrieben: Das Virus German Angst!!

Augustus bekam zwei Bronzetafeln. Wetten, dass der fränkische Gulliver-Gnom die Tafeln für Mama Marxens längst im Alpenglühen hämmern lässt? Ein Tritt in ihre Riesenkiste, wie einst für Bimbes Kohl, wäre angemessener…

PI-NEWS-Autor Peter Bartels war zusammen mit Hans-Hermann Tiedje zwischen 1989 und 1991 BILD-Chefredakteur. Davor war er daselbst über 17 Jahre Polizeireporter, Ressortleiter Unterhaltung, stellv. Chefredakteur, im “Sabbatjahr” entwickelte er als Chefredakteur ein TV- und ein Medizin-Magazin, löste dann Claus Jacobi als BILD-Chef ab; Schlagzeile nach dem Mauerfall: “Guten Morgen, Deutschland!”. Unter “Rambo” Tiedje und “Django” Bartels erreichte das Blatt eine Auflage von über fünf Millionen. Danach CR BURDA (SUPER-Zeitung), BAUER (REVUE), Familia Press, Wien (Täglich Alles). In seinem Buch “Die Wahrheit über den Niedergang einer großen Zeitung” (KOPP-Verlag) beschreibt Bartels, warum BILD bis 2016 rund 3,5 Mio seiner täglichen Käufer verlor. Kontakt: peterhbartels@gmx.de.