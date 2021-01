Die Polizei greift in Deutschland immer härter durch. Bürger erhalten, wenn sie sich nicht an die Corona-Maßnahmen halten, drakonische Strafen. Erodiert das Vertrauen in unseren früheren „Freund und Helfer“? Michael Mross (MMnews), derzeit noch in Dubai, spricht darüber mit dem früheren Polizeibeamten und Autor des Bestsellers „Vorsicht Dikatur“, Stefan Schubert (hier gehts zum Telegram-Kanal von Stefan Schubert und MMnews).