Von KEWIL | Man kann unsere verlogenen linken Medien nicht mehr hören, sehen und lesen. Und unsere Politiker genauso wenig. Der „Sturm“ auf das Kapitol in Washington wird aufgeblasen zum gefährlichen Angriff auf die Demokratie, wie wenn ein paar tausend Demonstranten, darunter auch wenige Gewalttäter aus allen möglichen politischen Ecken, den amerikanischen Staat mit 330 Millionen Einwohnern zum Einsturz bringen könnten. Lächerlich! Ganz andere Kräfte bringen aber die Demokratie in den USA durchaus schon lange ins Wanken.

Wie kann es sein, dass ein „soziales Netzwerk“ wie Twitter in einer funktionierenden Demokratie das Konto des amtierenden US-Präsidenten Trump mit 85 Millionen Followern für immer (indefinitely) sperren darf, während seine linksradikalen Gegner munter weiterzwitschern dürfen? Man kann zu Trump stehen, wie man will, aber jeder Bürger hat das absolute Recht, die Meinung seines Präsidenten zu allen Themen zu lesen und zu hören. Alles andere ist diktatorisch und entspricht dem „demokratischen“ Level einer Bananenrepublik.

Und Twitter aus San Francisco ist nicht die einzige linke Big Tech Firma, die schon länger völlig undemokratisch agiert. Mark Zuckerberg, der Chef von Facebook mit Sitz in Menlo Park, ebenfalls Kalifornien, fällt schon länger als einseitig linker Pseudodemokrat auf. Auch auf Facebook wurde Trump bereits gesperrt. Und deutsche Benutzer kennen die linksversiffte Zensur in diesem „sozialen Netzwerk“ schon lange. Und zu Facebook gehört auch Instagram.

Ein weiterer linker Tech Gigant ist Google aus Mountainview, Kalifornien, das mit seiner Suchmaschine das ganze Internet manipuliert und politisch unliebsame Seiten nach Lust und Laune benachteiligen und ausschließen kann. Außerdem besitzt Google auch Youtube, eine Firma, die ebenfalls durch haarsträubende Zensur in die Schlagzeilen geriet, da sie reihenweise unliebsame Kanäle und Filme löschten.

Der CEO eines Landmaschinenkonzerns kann meinetwegen jeden Tag seine Meinung hinausschreien und einem Trump-Farmer keinen Traktor verkaufen, aber es ist völlig unmöglich und schlägt der Demokratie ins Gesicht, dass allein die Bosse von Social Media-Konzernen für Millionen Bürger politische Meinungen zensieren, nach Lust und Laune löschen, Parteien benachteiligen, unliebsame Nachrichten verschwinden lassen und Politiker sperren.

Genau dass die einseitig linke Politik und Presse darauf nicht reagiert, führt zur tiefen Spaltung der Gesellschaft diesseits und jenseits des Atlantik. Bei der „Umsturz“-Demo starben eine Veteranin (aus nächster Nähe von Security erschossen) und ein Polizist (von Feuerlöscher getroffen, später im Büro zusammengebrochen), die anderen drei toten Umstürzler sind an Herzinfarkt, Schlaganfall und sowas während der Demo gestorben, was ihre „Gefährlichkeit“ zeigt. Dass die Demonstranten außerdem Kameras, Mikrofone und andere Pressetechnik zerstört haben, gefällt hingegen. Und es zeigt, an was die „Demokratie“ leidet: An Fairness und Gleichbehandlung gegenüber allen Bürgern und allen Meinungen. Es ist eine Schande, dass man in Amerika nicht mehr sagen darf „Make America great again“, ohne die Gefahr, verbal oder sogar tätlich angegriffen zu werden.

Man hat nicht den Eindruck, dass die linke Politik in den USA etwas daran ändern will, im Gegenteil. Nach den Wahlen in Georgia können die Demokraten jetzt zumindest vier Jahre durchregieren. Was für eine heillose, linke Bagage dort jetzt das Sagen hat, sieht man daran, dass sie zehn Tage vor dem Ende von Trumps Amtszeit noch ein Impeachment-Theater veranstalten wollen.