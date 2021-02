1. Warum hören wir nicht Tag und Nacht konstant die Sirenen der Rettungsfahrzeuge?

2. Warum sind die Bestattungsinstitute nicht höher ausgelastet als in den vorherigen Jahren?

3. Warum sehen wir nicht endlose Reihen von Menschen auf den Friedhöfen, die ihre Lieben zu Grabe tragen?

4. Warum sagt die Statistik, dass die Sterblichkeit im Jahre 2020 nicht zugenommen hat?

5. Wohin sind die Influenza-Toten verschwunden?

6. Wenn der erste Lockdown wirkte, warum wiederholen wir ihn dann?

7. Wenn die Lockdowns nicht wirken, warum wiederholen wir sie dann?

8. Warum hört die Regierung nur auf die sehr kleine Auswahl der immer gleichen Experten und hört nicht auf die anerkannten Stimmen der Experten der Wissenschaft?

9. Warum sehen wir im Fernseher überfüllte Intensivstationen, wenn sie in der Realität nicht überfüllt sind?

10. Warum haben ausgebildete Krankenschwestern keine Arbeit und warum schließen Kliniken wegen Unterbelastung?

11. Warum haben Regierungen auf der ganzen Welt den PCR-Test schon 2018 bestellt?

12. Wenn Masken mit dem hochansteckenden Virus kontaminiert sind, warum sehen wir sie dann an jeder Straßenecke liegen?

13. Warum haben wir unterschiedliche Abstandsregeln von Land zu Land?

14. Wenn der Virus nicht von Kindern übertragen wird, warum sind die Schulen geschlossen?

15. Wenn Masken wirken, warum haben wir sie nicht schon seit Jahren im Einsatz gegen die Grippe?

16. Warum sehen wir Menschen nicht auf der Straße sterben?

17. Warum sind große Lebensmittelmärkte auf, in denen Hunderte von Menschen gleichzeitig einkaufen gehen, während die kleinen Läden in der Innenstadt, die nur zwei/drei Leute fassen können, zu sind?

18. Warum werden mit dem PCR-Test positiv Getestete „Corona-Fälle“ genannt und nicht einfach nur positiv Getestete?

19. Warum vergisst man, die Leute darüber zu informieren, dass die WHO eingestanden hat, dass der PCR-Test nicht zuverlässig ist?

20. Wenn ein Nieser bis zu zwei Meter gehen kann, warum halten wir anderthalb Meter Abstand?

21. Warum ist es okay, seine Hände zehnmal am Tag zu desinfizieren, wenn das die Haut maßgeblich schädigt?

22. Warum brauchen wir einen experimentellen Impfstoff für ein Virus mit einer Überlebensrate von 99,9 Prozent?

23. Wenn der Impfstoff wirkt, warum können Sie das Virus immer noch übertragen?

24. Wenn man geimpft ist, warum muss man weiterhin eine Maske tragen und Abstand halten?

25. Wieviel Menschen kennen Sie persönlich, die an Corona gestorben sind, wieviele kennen Sie, die an Impfschäden leiden?

Fragen Sie sich, wenn Sie das nächste Mal das Haus verlassen, ob Sie wirklich einer tödlichen Pandemie gegenüberstehen…

(Gefunden auf dem Telegram-Kanal „Free your mind“)