Der Mainstream spricht von nichts Anderem mehr: Die Mutanten kommen nach Deutschland! Die langsam schwindende Flamme der Angst und Panik vor dem Corona-Virus wird wieder entfacht. So traurig es ist, aber langsam wird es lächerlich. Denn Virusmutationen gab es schon immer.

Im Frühjahr 2020 hat das Innenministerium eine wissenschaftliche Einschätzung gefordert, die Basis für die restriktiven Corona-Maßnahmen bilden sollte. Es wurden also Wissenschaftler dazu angehalten, das Regierungsnarrativ zu bestätigen.

Was damals funktionierte kann ja genau so gut jetzt funktionieren. Ist das möglicherweise der Grund, dass so viele unterschiedliche „Experten“ wieder vor den Mutanten warnen? Diesen wird ausreichend Präsenzfläche im Mainstream geboten, um die Angst in der Bevölkerung zu säen. Die Angst vor den Corona Mutationen.

Das Coronavirus ist schon mutiert, bevor es dafür anders genannt wurde. Nur weil man es jetzt etwa „B.1.351“ nennt, ist es noch lange kein Grund zur absoluten Panik. So langsam ist für viele Menschen aus der Bevölkerung die Geduld am Ende.

Die Regierungselite gibt sich schon gar keine Mühe mehr das Lügengebilde aufrecht zu halten. Es ersetzt gerade einfach eine Panik-Schlagzeile schon die Nächste. Das muss aufhören! Angst ist ein schlechter Ratgeber. Das wussten auch schon unsere Vorfahren.

