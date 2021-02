Von MANFRED ROUHS | Der umstrittene vegane Koch Attila Hildmann wird offenbar von der Berliner Staatsanwaltschaft per Haftbefehl gesucht. Das meldet der „Tagesspiegel“. Am Montag demonstrierte eine kleine Gruppe von Hildmann-Unterstützern in der Turmstraße in Berlin-Moabit unweit der bekannten Justizvollzugsanstalt gegen die Absicht der Behörden, Hildmann festnehmen zu lassen. Die Berliner Staatsanwaltschaft hat den Bestand eines Haftbefehls bislang offiziell weder bestätigt noch dementiert.

Die Polizei hatte vor kurzem Festplatten, USB-Sticks und andere Speichermedien sowie Mobiltelefone des 39-Jährigen beschlagnahmt, dem unter anderem Beleidigung und Volksverhetzung vorgeworfen werden. Die Auswertung der sichergestellten Datenträger zieht sich offenbar hin und die Liste der gegen ihn gerichteten Straftatvorwürfe dürfte dadurch nicht kürzer, sondern eher länger werden.

Hildmann gilt mittlerweile als „Coronaleugner“ ohne Berührungsängste selbst gegenüber abstrusen Kleinstgruppen, die alle landläufigen Klischees von „Rechtsextremismus“ bedienen. Er selbst bezeichnet sich als „ultrarechts“.

Er lebt derzeit offenbar irgendwo im Raum Berlin-Brandenburg. Aber weder in seiner Privatwohnung in Wandlitz bei Berlin noch in seinem coronabedingt geschlossenen veganen Restaurant in Berlin-Charlottenburg ist er in den letzten Tagen gesehen worden. Auf Telegram soll er zuletzt Sprachnachrichten seiner Unterstützer verbreitet haben, in denen es heißt, er sei auf der Flucht.

PI-NEWS-Autor Manfred Rouhs, Jahrgang 1965, ist Vorsitzender des Vereins Signal für Deutschland e.V., der die Opfer politisch motivierter Straftaten entschädigt. Der Verein veröffentlicht außerdem ein Portal für kostenloses Online-Fernsehen per Streaming und hat die Broschüre „Coronazeit – Leben im Ausnahmezustand“ herausgegeben. Manfred Rouhs ist als Unternehmer in Berlin tätig und vermittelt Firmengründungen in Hong Kong.