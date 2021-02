Von MANFRED ROUHS | Lesen bildet bekanntlich. Bildung kann den Horizont erweitern – manchmal aber auch wütend machen. Offensichtlich ehrlich empört reagiert Beatrix von Storch auf die Lektüre des Buches „Heimatschutz“ von Dirk Laabs und einem der besten Geheimdienstkenner in Deutschland: Stefan Aust (der bekanntlich so ziemlich das Gegenteil eines Rechtsextremisten ist). Der frühere Chefredakteur des „Spiegel“ macht Nägel mit Köpfen und weist hieb- und stichfest nach, dass der „Verfassungsschutz“ seit Jahrzehnten jenen politischen Extremismus aktiv selbst produziert, den er zu beobachten und zu bekämpfen vorgibt.

Jetzt ist die AfD an der Reihe, die unterwandert, zersetzt, radikalisiert und dadurch ins politische Abseits gedrängt werden soll. Zuvor standen andere im Visier der Behörde, so beispielsweise die Republikaner in den 1990er Jahren. Damals, in der Zeit vor dem Internet, gelang die politische Ausgrenzung vollständig. Sie führte zum Niedergang und zur Isolation der Republikaner – und schließlich zu deren politischer Marginalisierung. Heute sind die Rahmenbedingungen andere, aber die Methoden sind immer noch dieselben. Und ihre Anwendung erfolgt nicht weniger radikal als in früheren Jahrzehnten.

Wie dann die gesellschaftliche Ausgrenzung im Einzelfall funktioniert, zeigt aktuell das Beispiel von Fritz Esser, der bis vor kurzem Leiter der Abteilung Medien und Kommunikation beim Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln gewesen ist. Dem konnte ein Tweet zugeordnet werden, der sich als AfD-freundlich interpretieren lässt und deshalb die Gedankenpolizei auf den Plan ruft. Alles sei ein Missverständnis, betont Esser. Aber die Distanzierung kommt zu spät und rettet seine Karriere nicht.

Die Methode dahinter lautet: Strafe einen, erziehe tausend. Wer sich positiv oder zumindest nicht deutlich genug negativ über die AfD äußert, muss mit dem Verlust seiner wirtschaftlichen Existenz rechnen. Da frieren die Finger an der Tastatur ein im freiesten Staat, der je auf deutschem Boden existierte.

Und dieselben Leute schimpfen über Putin!

PI-NEWS-Autor Manfred Rouhs, Jahrgang 1965, ist Vorsitzender des Vereins Signal für Deutschland e.V., der die Opfer politisch motivierter Straftaten entschädigt. Der Verein veröffentlicht außerdem ein Portal für kostenloses Online-Fernsehen per Streaming und hat die Broschüre „Coronazeit – Leben im Ausnahmezustand“ herausgegeben. Manfred Rouhs ist als Unternehmer in Berlin tätig und vermittelt Firmengründungen in Hong Kong.