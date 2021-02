Von MANFRED ROUHS | Der WDR entschuldigt sich bei seinen Zuschauern. Aber leider nicht für die politische Einseitigkeit in seiner Berichterstattung. Nicht dafür, dass der Sender den Deutschen die Risiken und Nebenwirkungen einer unverantwortlichen Zuwanderungspolitik verschweigt. Nicht für die jahrzehntelange Agitation gegen alles und jeden, der sich unter nonkonformen politischen Vorzeichen öffentlich zu Wort meldet und außerhalb der etablierten Strukturen den Anspruch auf Teilhabe am politischen Leben stellt.

Nein, der WDR entschuldigt sich für Désirée Nick, die als Kleopatra in der alljährlichen Karnevalssitzung „Wider den tierischen Ernst“ aufgetreten ist und dabei von zwei Nubiern flankiert wurde. Die waren aber nicht echt. Es handelte sich offenbar um Bleichgesichter, die für ihren Auftritt eingeschwärzt worden sind, so wie man es mit Knecht Ruprecht in der Vorweihnachtszeit macht. Das nennt sich „Blackfacing“, und das gilt als böse.

Wen greift die Darstellung an? Wer könnte sich dadurch beleidigt fühlen? Die Nubier sich nicht, denn die gibt es nicht mehr.

Désirée Nick muss sich nun rechtfertigen und beteuern, keine Rassistin zu sein. Das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) zitiert sie mit der Erklärung: „Der Auftritt wurde vom WDR konzipiert, ich kannte die beiden Jungs nicht, die da plötzlich auf der Bühne standen. Der WDR hat sich das ausgedacht, auch den Text, und war weisungsbefugt.“

Dabei hilft ihr offenbar auch nicht der Umstand, dass es sich bei den Aufnahmen um eine Konserve aus dem Jahr 2010 handelt. Das RND bemüht den Sprachwissenschaftler Anatol Stefanowitsch, um uns zu erläutern, warum solche Aufnahmen in den Giftschrank gehören: „Jedes Mal, wenn ein schwarz geschminkter Weißer irgendwo auftritt, sagt das: Schwarze können das nicht. Schwarze kennen wir nicht. Schwarze gibt es in unserer Mitte nicht. Was Schwarze von dieser Rolle halten würden, wenn es sie in unserer Mitte gäbe, interessiert uns nicht.“

Désirée Nick dagegen zäumte das Pferd von der anderen Seite auf, als sie am 14. Januar 2021 bei Instagram äußerte: „Rassismus besteht darin, sich weiß anzumalen und NICHT zu seinem genetischen Erbe zu stehen. ICH würde als Schauspielerin dieses immer betonen, um die Grenzen zu erweitern, anstatt mich heller zu schminken.“

