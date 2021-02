Von WOLFGANG HÜBNER | In manchen Foren kursiert die Auffassung, das am 14. Mai 2020 mit den Stimmen von CDU/CSU und SPD verabschiedete “Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite“ sehe vor, die Lockdown-Zwangsmaßnahmen aufzuheben, wenn der Schwellenwert von über 50 bzw. 35 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner bundes- oder landesweit unterschritten werde. Abgesehen von der grundsätzlich problematischen Feststellungmethode solcher Werte (positiver Test = Infektion) entspricht diese Auffassung nicht dem Inhalt des Gesetzes.

In § 28a „Besondere Schutzmaßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung der Coronavirus-Krankheit-2019 (Covid-19)“ heißt es in Ziffer 3: „Nach Unterschreitung eines in den Sätzen 5 (gemeint sind 50 Neuinfektionen) und 6 (gemeint sind 35 Neuinfektionen) genannten Schwellenwertes können die in Bezug auf den jeweiligen Schwellenwert genannten Schutzmaßnahmen aufrecht erhalten werden, soweit und so lange dies zur Verhinderung der Verbreitung der Coronavirus-Krankheit-2019 (Covid-19) erforderlich ist.“

Mit anderen Worten: Gegen die Stimmen von AfD, Linken, FDP und bei feiger Enthaltung der Grünen haben sich CDU/CSU und SPD eine legale Möglichkeit verschafft, alle möglichen Zwangsmaßnahmen beliebig lange anzuwenden – selbstverständlich stets zum „Schutz der Bevölkerung“. Deshalb ist es richtig und treffend, von einem Corona-Ermächtigungsgesetz zu sprechen.

Es gibt nur eine wirksame Möglichkeit, diese Selbstermächtigung der beiden Regierungsparteien mit unabsehbaren negativen menschlichen und wirtschaftlichen Folgen zu Fall zu bringen: Massenhafte Abwendung von CDU/CSU und SPD bei Wahlen. Und auf jeden Fall: Massive Straßenproteste und demonstrativer bürgerlicher Ungehorsam.

PI-NEWS-Autor Wolfgang Hübner schreibt seit vielen Jahren für diesen Blog, vornehmlich zu den Themen Linksfaschismus, Islamisierung Deutschlands und Meinungsfreiheit. Der langjährige Stadtverordnete und Fraktionsvorsitzende der „Bürger für Frankfurt“ (BFF) legte zum Ende des Oktobers 2016 sein Mandat im Frankfurter Römer nieder. Der leidenschaftliche Radfahrer ist über seine Facebook-Seite erreichbar.