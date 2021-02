Es bleibt beim Lockdown. Nachdem bislang ein Inzidenzwert von 50 als Grenzwert für eine Abmilderung des Ausnahmezustandes galt, sind es jetzt plötzlich 35. Oder vielleicht zehn, wie Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, der aktuell stark an Zustimmung verliert, bereits andeutete? Doch warum? Steht am Ende vielleicht eine allmächtige Kontrollbehörde? Die Antwort erfahren Sie in dieser Ausgabe von Die Woche COMPACT. die Themen im Einzelnen: Polizei-Willkür – Wieder Gewalt gegen Demokratie-Bewegung / Machtrausch – EU-Kommission will Überwachungs-Union / Wahlkampf – Linke wollen grüner werden / Terrorgefahr – Bombenwerkstatt in Berlin.