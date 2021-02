In der deutschen Medienlandschaft herrscht grauer Gleichklang, oder besser: rotgrüner Gleichklang, wenn es um Buchempfehlungen geht. Denn ob Kultursender wie ARTE und 3sat oder die Literaturbesprechungen in den Zeitungen: Überall der Einheitsbrei des politisch korrekten Mainstreams. Zum Teil staatlich finanziert. Also: durch unsere Steuern.

Zum Glück gibt es Alternativen, vor allem seit geraumer Zeit die Buchbesprechungen der Publizistin Ellen Kositza im „kanal schnellroda“ des Verlags Antaios. Zwei Beispiele sind brandaktuell. Einmal knüpft sich Kositza ein wichtiges Thema vor: Sie bespricht Alexander Kisslers „Die infantile Gesellschaft“ (hier ansehen!). Man kennt Kissler ja aus dem „neuen Westfernsehen“ – der Neuen Zürcher Zeitung! – und ahnt schon, dass hier keine linksgrüne Propaganda verbreitet wird.

Kissler berichtet von der Mündigkeit, auf die wir einfach so verzichten. Aber auch von Wegen heraus aus der Unreife. Er spricht über die Verantwortung, die wir bei anderen einfordern. Aber auch von der Verantwortung, die wir ab und an scheuen, als wären wir Kinder. Reflektiert und unaufgeregt legt Kissler damit den Finger in die Wunde unserer manchmal unreifen Gesellschaft.

Kositza fasst die starken Passagen des Buches zusammen und wertet, so dass am Ende jeder Zuseher weiß, ob er das Buch bestellen sollte oder nicht. Persönliche Empfehlung, klare Sprache, keine Ideologie – dafür schätzt man Kositzas Videos.

So auch ihr neuestes Video zur „Generation beleidigt“ (siehe oben). Kositza wagt hier den Blick über den Tellerrand. Denn die Autorin des Buches ist eine feministische Publizistin: Caroline Fourest. Kositza zeigt, was es heißt, querbeet zu lesen, keine Scheuklappen zu kennen und überall als mündiger Bürger die Erkenntnis zu suchen.

Bei Fourest lobt sie, dass sich die Französin mutig einer gefährlichen Strömung der Identitätspolitik auseinandersetzt, die uns alle im Alltag bedrohen wird – die politische Korrektheit 2.0, wenn man so will! Die Stichworte BPoC oder Black Lives Matter sollten an dieser Stelle genügen…

Die Videos erscheinen regelmäßig im „kanal schnellroda“ auf Youtube. Ein Abo des Kanals empfiehlt sich, damit man weder die Buchvideos noch die Podcasts mit Kositza und ihren drei Kollegen Lehnert, Kaiser und Kubitschek verpasst! Hier geht es direkt zum Kanal, und hier kann man den „Schnellrodaern“ auf Telegram folgen. Das bringt kulturelles Leben in die Bude und schützt vor rotgrüner Indoktrination. Gratis ist es noch dazu.