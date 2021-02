Von PETER BARTELS | „Wir wissen, sie lügen … Sie wissen, sie lügen … Sie wissen, dass wir wissen, sie lügen … Wir wissen, dass sie wissen, dass wir wissen, sie lügen … Und trotzdem lügen sie weiter“ … Alexander Solschenizyn gestern über die Kommunisten in der Sowjetunion … In Deutschland lügen heute sogar die Karnevalisten mit irrem Blick „Helau-luja”, „Rosenmontag“, „Kölle Alaaf!“? „Alles im Arsch“ …

Hätte der Erfinder der russischen Atombombe, der unter dem verbrecherischen Politbüro der Kommunisten im Archipel Gulag litt, Freitag Abend im ARD-Staatsfernsehen den fettesten aller Obermessdiener sehen und hören müssen, er hätte im Strahl gekotzt. Seine Frau, Jelena Bonner, wäre wahrscheinlich schon Donnerstag Abend, nach der ZDF-„Mädchen Sitzung“, freiwillig nach Sibirien geflüchtet…

„Es gibt nichts traurigeres als einen traurigen Clown“? Doch: Andreas Schmitt, größter Fettwanst aller „Messdiener“… Die heuchlerischste Tröte der rot-grünen Merkel-Meute, verspottete mal wieder Gott und die Seinen, die ihn dafür auch noch (zwangsweise) mehr mästen müssen. Denn natürlich kühlte der SPD-Genosse im rotweißen Messgewand Frust und Mütchen über die eigenen 15 Prozent-Sozis wieder an den AfD-Nazis. Diesmal sind die wieder Schuld an angeblichen Corona-Leichenbergen in Sachsen. Der Messdiener mit der Walross-Wampe ist seit ewig SPD-Ratsmitglied und Aktenabstauber im Dom des goldischen Määnz, wo eine Flosse in die andere flutscht. Und der Oberbürgermeister, WoWis warmer Bruder, das offenbar auch gut findet. Jeder (!!) weiß längst, dass sich die Särge stapelten, weil das eine oder andere Altenheim/Krematorium von Merkels Ministerpräsident Kretschmer im Stich gelassen worden war…

Karneval von Schwein zu Schwein

Der „Tagesspiegel“ quält sich durch andere „Lacher“: “Julia Klöckner, die wählt keine Sau“ … „Armin Lasche(t), konnte keinen überrasche(n) / deswegen nannte man ihn die Flasche“… „Mein Lieblingstee? Ein Dekolleté!“ Und ein Peter Zschunke machte sich für die dpa die Mühe der Rezension: „Traditionell politisch-literarische Fastnacht: Johannes Bersch als „Moguntia“ (römischer Name von Mainz) bedauert die Abwesenheit von Publikum: „Normal hockt hier die Haute-Volee, heit leit se uff’m Canapee!“

Ein Finsterling namens „Protokoller“, Klarname Erhard Grom, verpasst Trump, impeachment-gehorsam, posthum statt Corona die Schweinepest (Grom: „die Schweinepest wird nur von Schwein zu Schwein übertragen“) und lobte überschwänglich den Mainzer Impfstoff-Hersteller Biontech … Lars Reichow, der eitelste Kalauer-Knecht des goldischen Määnz, wieder mit „Fastnachtsthemen im Elften“. Natürlich hatten für ihn die Gegner von Merkels Corona-Gulag ein queres Brett vorm Kopf… Und er immer größere Löcher nicht nur im, sondern auch auf’m Quellkopp …

Zuschauerschwund trotz Corona-Gulag

Achgut-Broder:

„Mainz bleibt Mainz“ … diesmal mit fast ohne Publikum. Ersatzweise wurden Videos aus vergangenen Jahren eingespielt, in denen Besucher zu sehen waren, die jede kretinöse Pointe der Bauch- und Büttenredner so beklatschten, als wäre der Lockdown soeben aufgehoben worden… Einer der Höhepunkte der surrealen Sitzung war der Auftritt eines Mannes, der alles verkörperte, was der öffentlich-rechtliche Humor ist: dumm, grob und hemmungslos. Wie der Mann heißt, habe ich vergessen, aber das Wort auf der Schärpe … habe ich noch vor Augen: HYGIENEBEAUFTRAGTER. Helau, ihr verblödeten Knalltüten.”

Der “Merkurist” zog hernach auf Google bittere Bilanz: „Mainz bleibt Mainz“ haben am Freitag 5,07 Millionen Zuschauer gesehen … weniger als im Vorjahr (knapp 5,5 Millionen) – verglichen mit 2017 sogar ein starker Rückgang. Damals erreichte „Mainz bleibt Mainz“ noch über 6,7 Millionen Zuschauer.” Der weiße PI-NEWS-Greis nölt gehässig: Obwohl es diesmal auf den anderen Kanälen nur sowas wie Teletubbies gab… Und obwohl Merkel die Massen per Home-Gulag praktisch vor die Glotze gezwungen hatte …

Donnerstag, bei der Kölner “Mädchen-Sitzung” im ZDF, sahen die Karnevals-Clowns noch trauriger aus: Nur 4,57 Millionen gähnten im Corona-Gulag, während das ZDF für Merkel ein “Kessel Buntes” mit Einbrenne panschte: Dä Tuppes vum Land, Ne Hausmann, Martin Schopps, die zum Platzen nette Frau Kühne im Glitzersack, „Witze-Profi“ Markus Krebs (bei dem sogar die Füße der letzten Pappnasen einschliefen)… Bei BILD wurde auch noch Marc Metzger, der eigentliche Star des Kölner Karnevals, versprochen. Satz mit X, war nix! Vielleicht ist er ja durch das Corona-Abi gefallen… Ansonsten überall Plexiglas im Saal… Keine Tanzgruppen… Keine Ein- und Ausmärsche… Keine Orden… Aber Abstandsregeln…

ZDF stolz wie Egon

Das ZDF, stolz wie DDR-Wahlfälscher Egon Krenz: „Alle auf Corona getestet.“ Und die heute auf 30.000 verzwergte, frühere Kölner Massenzeitung EXPRESS (350.000) in der „TV-Kritik“: „Kölle Alaaf“ überzeugt auf ganzer Linie … Oooder: Das ZDF (hat) Corona und Kölner Karneval gut gemeistert …“ Und ein Hans Czerny sülzte auf irgendeinem Google-„PRISMA“ was von „Ein kleines Licht in dunkler Nacht… Auch ohne Schunkeln, Kreischen und Jubeln im Saal“…

Und so ließ Regisseur Pit Weyrich seinen Kameramann ein ums andere Mal über die leeren Sartory-Tische (mit Lämpchen) im Saal schwenken, seinen Toningenieur offenbar beim Kölsch einnicken, wie die abrupt reingeschnitten Lacher nach den lahmen Pointen der Büttenredner ahnen lassen. Was sollte der große Pit Weyrich, der einst Stars wie Thomas Gottschalk, Dieter Thomas Heck, André Rieu und die “wahnsinnige” Silvestershow 1989 am Brandenburger Tor inszenierte, auch groß machen? War ja eh alles gelogen, alles Potemkin: Die Pappköppe, die Lacher, der Beifall … Sogar die Jubelperser der Augsburger Allgemeine „danach“: „Trotz Corona-Pandemie lassen sich die Kölner nicht beirren und feiern … Karneval … in leicht abgewandelter Form…“

Wie tief können sich Journalisten erniedrigen? Genosse Solschenizyn, mach Platz, unsereiner kotzt mit…

PI-NEWS-Autor Peter Bartels war zusammen mit Hans-Hermann Tiedje zwischen 1989 und 1991 BILD-Chefredakteur. Davor war er daselbst über 17 Jahre Polizeireporter, Ressortleiter Unterhaltung, stellv. Chefredakteur, im “Sabbatjahr” entwickelte er als Chefredakteur ein TV- und ein Medizin-Magazin, löste dann Claus Jacobi als BILD-Chef ab; Schlagzeile nach dem Mauerfall: “Guten Morgen, Deutschland!”. Unter “Rambo” Tiedje und “Django” Bartels erreichte das Blatt eine Auflage von über fünf Millionen. Danach CR BURDA (SUPER-Zeitung), BAUER (REVUE), Familia Press, Wien (Täglich Alles). In seinem Buch “Die Wahrheit über den Niedergang einer großen Zeitung” (KOPP-Verlag) beschreibt Bartels, warum BILD bis 2016 rund 3,5 Mio seiner täglichen Käufer verlor. Kontakt: peterhbartels@gmx.de.