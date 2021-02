Von WOLFGANG HÜBNER | Die Panikproduzenten und Profiteure des Virusgeschehens wirken etwas verunsichert. Denn der schleichende Widerwille gegen die schon geplante weitere Verlängerung der Lockdown-Maßnahmen wächst. Er soll aber keinesfalls zu offenem Massenwiderstand führen. Deshalb kursieren in den Systemmedien aktuell wieder Berichte, wonach die Hälfte der Deutschen für diese Verlängerung sei. Das mag in Anbetracht der Alters- und Sozialstruktur in Deutschland sogar so sein. Doch kann nicht mehr länger verschwiegen werden, dass die Gegner der Verlängerung mehr geworden sind und das Unbehagen auch bei den übrigen zunimmt.

Die geradezu hektischen medialen Aktivitäten von Kanzlerin Merkel oder die verdächtig moderater werdenden Töne vom bayerischen Oberapokalyptiker Söder lassen auf Nervosität bei jenen schließen, die schon lange genug und noch immer großen politischen Nutzen aus der gezielt geschürten Todesfurcht von vielen Millionen Menschen zwischen Flensburg und Konstanz ziehen. Zwar werden jetzt noch einmal alle Register der Angstmacherei gezogen, wobei „Wissenschaftler“ und „Fachleute“ willig assistieren.

In diesem Zusammenhang ist ein Bericht aus der heute erscheinenden „Welt am Sonntag“ mehr als aufschlussreich: Demnach soll das Innenministerium von Horst Seehofer in der ersten Corona-Hochphase im vergangenen Jahr Wissenschaftler mehrerer Forschungsinstitute und Hochschulen dafür eingespannt haben, ein Rechenmodell zu entwickeln, auf dessen Basis „Maßnahmen präventiver und repressiver Natur“ politisch begründet werden sollten und dann auch begründet wurden. In diese Manöver war dem Bericht zufolge auch das Robert-Koch-Institut verwickelt.

Die Zeitung schreibt: „Die Wissenschaftler erarbeiteten dem Schriftverkehr zufolge in nur vier Tagen in enger Abstimmung mit dem Ministerium Inhalte für ein als geheim deklariertes Papier, das in den folgenden Tagen über verschiedene Medien verbreitet wurde. Darin wurde ein „Worst Case-Szenario“ berechnet, laut dem in Deutschland mehr als eine Million Menschen am Coronavirus sterben könnten, würde das gesellschaftliche Leben so weitergeführt wie vor der Pandemie.“

Die Veröffentlichung dieser entlarvenden Tatsachen wurde der Zeitung zufolge von einer Gruppe Juristen „in einer mehrmonatigen rechtlichen Auseinandersetzung mit dem Robert-Koch-Institut erstritten“. Bis in die Sendungen von ARD und ZDF dürfte es diese Enthüllung wohl nicht schaffen. Doch sie wird dazu beitragen, die Lügen der Politik immer offensichtlicher zu machen. Zwar ist die Wahrheit oft eine Schnecke. Doch auch die kommt manchmal ans Ziel.

Die für den Lockdown-Wahnsinn verantwortlichen politischen und medialen Kräfte müssen die Wahrheit fürchten. Deshalb ist die geplante Lockdown-Verlängerung eine politische Insolvenzverschleppung, die skrupellos den Schaden für Millionen Existenzen noch weiter hochtreibt.

