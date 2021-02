Es ist völlig verständlich, wenn ein großer Teil der Kritiker der Coronamaßnahmen monieren, dass der Widerstand MIT Maske kein solcher wäre. Nur, wie soll man bei der allgemeinen Maskenpflicht Einkaufen gehen oder gezwungenermaßen die öffentlichen Verkehrsmittel benutzen, wenn man kein ärztliches Attest vorweisen kann, ohne sich regelmäßig in gerichtlichen Auseinandersetzungen, die man oft nur mit kompetenter anwaltlicher Beratung erfolgreich hinter sich bringen kann, wiederzufinden?

Wie man den Spagat zwischen Maskenhörigkeit und Widerstand schafft, zeigt die Idee des Protestmaulkorbes. Ohne Protest auf der Maske geht man unter und wird natürlich uniform zu den Corona-Schlafschafen. Deshalb: Wenn schon Maske, dann NUR mit Protest!

Die einfachste Möglichkeit, Maske zu tragen und gleichzeitig Protest zu bekunden, ist, die eigene Maske mittels Stift mit kreativen Botschaften zu versehen. Professioneller und nach deutlich organisierterem Widerstand aussehend sind professionell bedruckte Maulkörbe.

Mittlerweile wird auch in diesem Angebot auf die durch das Merkelregime erhöhten Anforderungen in Bezug auf medizinische OP- oder FFP2-Masken Rücksicht genommen. Dabei wird jedem Protest-Level ein Angebot gemacht. Sei es nur der unzufriedene Bürger oder der schon hartgesottene Widerständler, jeder wird fündig.

Die Gegenangriffe der Masken- und Maßnahmenbefürworter folgen auf dem Fuße. Der härteste Vorwurf ist dabei natürlich die sogenannte Nazikeule oder gar der des angeblichen Antisemitismus. Beliebte Beispiele der Corona-Schergen und Denunzianten sind dabei die Maske mit dem gelben Stern oder die rote mit dem weißen Kreis (bekannt durch Dr. Heinrich Fiechtner) und dem Virus als Hinweis auf die Corona-Diktatur unter visueller Anlehnung an das Dritte Reich. Dabei ist es sogar gleich wirksam, ob man diesen Maulkorb als solchen oder als Armbinde verwendet.

Doch sind diese Vergleiche durch die Maßnahmenkritiker wirklich zu weit her geholt? In Zeiten, in denen man ohne den erzwungenen Maulkorb zu vielen Bereichen des gesellschaftlichen und auch existentiell notwendigen Lebens keinen Zutritt mehr erhält?

Arztbesuche, Behördengänge, Einkäufe und öffentlicher Nahverkehr und in Berlin jetzt sogar beim Autofahren sind ohne Maske tabu. Selbst viele Innenstadtbereiche dürfen ohne nicht mehr betreten werden. Wir leben in einer Zeit, in der Quarantäne-Verweigerer in Lager interniert werden. Welcher Vergleich als der mit der in den Köpfen der Deutschen fest verankerten Diktatur eignet sich da besser?

Man mag darüber streiten, ob, wie eine Maske behauptet, Anne Frank bei uns wäre doch schon der Text bietet nicht minder Diskussionsgrundlage wie “Impfen macht frei” oder “Maske macht frei“. Man triggert die Gegenüber, die man im öffentlichen Leben trifft und regt sie zum Nachdenken an. Und möglicherweise schafft man es – und schon alleine das hätte die Investition gelohnt -, ein paar Schlafschafe aufzuwecken. Trotz Masketragens ist man mit der Protestmaske sogar beim Einkaufen Aktivist.

Von Atemnot bis Zwangsmaske ist alles dabei. Die Qual der Wahl bei über 100 Protestmotiven? Dann vielleicht doch lieber eine Maske mit PI-NEWS-Aufdruck, um etwas Werbung für die Gegenöffentlichkeit zu machen und mit jedem Kauf direkt die Arbeit des PI-NEWS-Teams zu unterstützen.



