Von KEWIL | Kein Tag vergeht, ohne dass nicht irgendein Idiot das Ende von Nord Stream 2 fordert. Wie die Lemminge stürzen sich ängstliche Regierungen im Osten und Neidhammel im Westen, konkurrierende EU-Politiker, feindliche Lobbyisten und total Bekloppte im Inland und NGOs, wie etwa der BUND, auf diese russische Gas-Pipeline in der Ostsee und wollen das milliardenteure Projekt kurz vor Schluss auf den letzten Metern noch beerdigen.

Wie bescheuert müssen deutsche Politiker sein, um an ein Ende des Projekts überhaupt nur eine Sekunde zu denken? Auch wenn es zehn Nawalnys gäbe, hat unsere Energieversorgung mit diesem eingebildeten Selbstdarsteller nichts zu tun und ist viel wichtiger.

Wir brauchen das Erdgas als weitere unabhängige Energiequelle, und Russland hat auch zu Zeiten der roten Tyrannei immer Verträge eingehalten und pünktlich geliefert. Alles andere interessiert nicht und zeigt höchstens, was für eine verzwergte Außenpolitik Berlin zugemutet und von der Journaille der Atlantik-Brücke propagiert wird.

Kein Mensch ist übrigens Milliarden wert und Herr Nawalny auch nicht. Wer das nicht glaubt, schaue mal nach, bis zu welchem Preis unsere Krankenkassen noch Therapien und Medizin zahlen. Ab 100.000 Euro ist meist Schluss.

Und es geht hier um anderes, nämlich die Pygmäen in unserer Außenpolitik. Warum immer Boykotte, die uns eigentlich jedes Mal nur selber schaden? Russland gibt die Krim nie zurück, aber unsere Wirtschaft und Landwirtschaft müssen schon Jahre darunter leiden. Hört das Militär in Myanmar auf unsere Hühnerbrust von Außenminister? Und was sollen aktuell Sanktionen gegen Weißrussland und Millionen für die Opposition dort? Will man einen neuen NATO-Staat anleiern? Die EU kriegt doch nichts auf die Reihe.

Nicht viel anders ist es mit den vielen Millionen, die unsere eingebildete Außenpolitik im Ausland verstreut. Ja, es gibt jedes Mal ein freundliches Foto und zustimmendes Blabla der Kontrahenten im Ausland. Aber ist in Afrika jemals ein autoritäres Regime wegen unseren Außenministern von Genscher bis Maas abgetreten, hat sich in Amerika oder Asien etwas wegen Germany geändert, außer dass überall selbstverständlich dankend die gespendete Knete abgegriffen wurde?

Vom Nordpol bis zum Südpol tut die Welt, was sie will. Auf Berlin wird gepfiffen! Und Merkel wackelt leider und verteidigt die Pipeline nicht. Besonders verblödeter Artikel zu Nord Stream 2 derzeit in der FAZ!