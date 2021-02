Dozenten des Fachbereichs „Nachrichtendienste“ der „Hochschule des Bundes“ (HSB) in Berlin streiten in der JUNGEN FREIHEIT über das Für und Wider von Grenzkontrollen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie.

Auslöser war ein Beitrag von Prof. Martin Wagener für die JUNGEN FREIHEIT. Der Politikwissenschaftler hatte sich am Dienstag darin mit der Frage auseinandergesetzt, welche Lehren aus der „Pandemie“ gezogen werden müssen.

Seiner Meinung nach gehört dazu, dass ein Staat an Handlungsfähigkeit gewinnt, wenn er in der Lage ist, seine Grenzen zu kontrollieren. Deswegen müsse Deutschland wieder ein hochmodernes Grenzsystem errichten, um so im Pandemiefall „auf Knopfdruck“ die Ausbreitung insbesondere neuer mutierter Corona-Viren einzudämmen.

Dem widersprechen nun seine Kollegen Prof. Christian Haas und Prof. Markus Denzler entschieden. In einer am heutigen Freitag in der JUNGEN FREIHEIT erschienen Replik werfen sie Wagener vor, die Corona-Krise für die Idee seines Grenzsicherungskonzeptes als Antwort auf den „angeblichen Kontrollverlusts nach der Flüchtlingskrise 2015“ zu missbrauchen.

Besonders pikant: Haas und Denzler lehren – wie Wagener – am Fachbereich Nachrichtendienste der Hochschule, an der angehende Mitarbeiter des Bundesnachrichtendienstes (BND) ausgebildet werden.