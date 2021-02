Von JOHANNES DANIELS | Seit einigen Jahren wurden Deutschlands Großstadtbahnhöfe zu Brennpunkten von Gewalttaten und Schwerverbrechen und entfalten eine Sogwirkung für Kriminelle aller Provenienzen. Doch die nicht mehr zu kontrollierende Verbrechenswelle erfasst zunehmend auch die Kleinstädte und die vormals idyllische Provinz: Am Dienstagabend wurde eine 62-Jährige am Bahnhof Ravensburg brutal erstochen. Unter Tatverdacht steht nun eine polizeibekannte vorbestrafte 15-Jährige.

Raubmord – das Messer gehört zu Deutschland

Nach Auswertung von Überwachungsaufnahmen im Bahnhofsbereich und durch den Hinweis eines Jugendsachbearbeiters der Polizei habe sich der Verdacht gegen die „deutsche“ Jugendliche am Mittwoch erhärtet, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Das Mädchen aus dem Landkreis Ravensburg wurde Mittwochnachmittag „vorläufig“ festgenommen. Die Jugendliche hatte es auf die Handtasche ihres Opfers abgesehen.

Die 62-Jährige wurde durch Stiche im Halsbereich kaltblütig ermordet. Polizeihauptkommissarin Daniela Baier von der Polizei Ravensburg sagte, ein Anwohner habe die Beamten gegen 22.30 Uhr zu Hilfe gerufen, nachdem er die leblose Frau auf dem Boden liegen sah, direkte Zeugen der Tat soll es bislang nicht geben. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen durch Polizeibeamte starb das Opfer innerhalb kurzer Zeit, ein Notarzt konnte nur noch den Tod der Frau feststellen. Die Tatverdächtige ist bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten und hatte erst eine Jugendhaftstrafe unter anderem wegen Raubes verbüßt.

Die Kriminalpolizei bittet die Bevölkerung weiterhin um Hilfe: Auf der Strecke zwischen Bahnhof Ravensburg und Löwenplatz Weingarten soll sich die dringend Tatverdächtige eines dunklen Nike-Kapuzenpullovers mit hellen Streifen an den Ärmeln entledigt haben. Die Sonderkommission „Nacht“ ermittelt. Sachdienliche Hinweise zu dem Kleidungsstück nimmt die Kriminalpolizei Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 entgegen. Der Tatablauf sowie ein Motiv waren zunächst unklar.

Situation am Bahnhof „weitgehend beruhigt“



Immer wieder gibt es am Ravensburger Bahnhof Schlägereien und Gewalttaten. Auch Passanten fühlen sich belästigt – inzwischen gilt das Bahnhofsareal als sozialer Brennpunkt der Stadt. Dort überschneiden sich laut Polizei und Streetworker mehrere „unterschiedliche Szenen“. Darunter sind Alkoholiker und Obdachlose, aber auch Drogenabhängige und „feiernde Jugendliche“. Das Gros der rund 60 Leute, die dort in unterschiedlichen Konstellationen zusammenkommen, sei zwischen 30 und 50 Jahre alt, sagt die Stadt.

Die Tatsache, dass die Polizei im Sommer 2019 so häufig in der Ravensburger Innenstadt kontrolliert habe, habe dazu geführt, dass die verschiedenen Szenen sich zunächst über die halbe Stadt verteilt hätten und sich danach am Bahnhof konzentrierten. Nicht zuletzt dort, weil es im Bahnhofsgebäude im Winter auch die Möglichkeit gibt, sich aufzuwärmen. Die Polizei hatte mit verstärkten Streifen am Bahnhof reagiert und hielt die Situation schon vor Beginn der Corona-Pandemie für „weitgehend beruhigt“.