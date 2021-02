Von MICHAEL STÜRZENBERGER | Der Valentinstag ist eigentlich der Liebe gewidmet. Am 14. Februar 1989 sah dies Ajatollah Khomeini, Gründer und damaliges Staatsoberhaupt der Islamischen Republik Iran, aber ganz anders. Er rief in einer Fatwa alle Moslems weltweit zur Tötung des indisch-britischen Schriftstellers Salman Rushdie auf. Der „Grund“: Rushdie hatte 1988 seinen Roman „Die satanischen Verse“ veröffentlicht, in dem sein Hauptdarsteller Albträume hat, in denen sich die Lebensdarstellung des Propheten Mohammed widerspiegelt. Khomeini bewertete darin Äußerungen über den Propheten als „blasphemisch“ und „beleidigend“. Solche Todes-Fatwen sind Bestandteil der Scharia, dem Gesetz des Politischen Islams. In diesem Video (oben) aus der BPE-Reihe „Islam kompakt“ sind noch weitere ähnlich gelagerte Mordaufrufe gegen Kurt Westergaard, Jyllands Posten und Charlie Hebdo beschrieben.

Der Text der Todes-Fatwa gegen Rushdie ist sehr aufschlussreich. Darin ruft Khomeini „alle tapferen Muslime“ auf, Rushdie „schnell zu töten“, gleich „wo sie ihn finden“. Diese Formulierung entspricht auch den einschlägigen Tötungsbefehlen des Korans, beispielsweise 2:191 oder 9:5. Die Tötung von Rushdie solle allen „Ungläubigen“ eine Warnung sein, damit „niemals wieder jemand wage, die Heiligen des Islam zu beleidigen“. Das ist das 1400 Jahre alte Prinzip des Politischen Islams, durch Druck und Drohungen Kritik zu unterbinden, damit er sich ungestört weiter ausbreiten kann. Khomeini versprach auch , dass jeder, der bei dem Versuch, Rushdie umzubringen, selbst ums Leben komme, „ein Märtyrer“ sei, so „Allah es will“.

Wenn ein Moslem Märtyrer wird, erhält er das Versprechen, direkt ins Paradies zu kommen und mit 72 Jungfrauen belohnt zu werden, die ihm auf ewige Zeiten sexuell zu Willen sind. Als irdische Belohnung für die Tötung von Rushdie setzte die Islamische Republik Iran ein Kopfgeld von damals umgerechnet neun Millionen D-Mark aus.

Laut islamischen Recht, der Scharia, verfällt die Fatwa nach dem Tod des Verkünders. Aber alle Nachfolger von Khomeini, Ali Chamenei, Ali Akbar Rafsandschani und Hassan Rohani, verlängerten dieses Todesurteil gegen Salman Rushdie, das dadurch bis heute gültig ist. 2016 hat eine Gruppe von vierzig konservativen Medienorganisationen 600.000 Dollar gespendet, wodurch sich das Kopfgeld für Rushdie auf vier Millionen Dollar erhöhte. Hassan Rohani, der aktuelle Staatspräsident der Islamischen Republik Iran, bestätigte im Jahr 2009 die Todes-Fatwa gegen Rushdie:

„Wir sagen, dies ist die Pflicht der Moslems. Und diese Pflicht ist von Allah bestimmt worden, eine Ansicht nicht nur des Iran, sondern eine, die von allen muslimischen Gelehrten bekräftigt worden ist. Alle Moslems müssen auf die Erfüllung der Fatwa achten, es ist ihre Pflicht, sie zu verwirklichen, wenn es in ihrer Macht steht.“

In seinem Buch „Das politische Denken des Islam“ schrieb Rohani:

„Selbst wenn Salman Rushdie getötet wird, ist der Kampf nicht vorbei, sondern fängt an anderen Stellen, aus verschiedensten Anlässen an. So steht es auch mit unserer Bestimmung der Freiheit politischer Parteien oder der Frauenrechte, die der Interpretation des Westens abweicht. Der Kampf ist ein Kampf zwischen zwei Kulturen.“

Zur Erinnerung: Das sind Aussagen des aktuellen Staatspräsidenten der Islamischen Republik Iran, der der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am 11. Februar 2019 zu ihrem 40-jährigen Bestehen gratulierte.

Diese Todes-Fatwa hatte weitreichende Folgen. Salman Rushdie musste abtauchen, lebte in Isolation an ständig wechselnden Wohnorten, hatte Polizeischutz und fast drei Jahrzehnte lang einen Leibwächter. Die Islamische Republik Iran brach am 7. März 1989 ihre diplomatischen Beziehungen zu Großbritannien ab und nahm sie erst ein halbes Jahr später wieder auf. Der italienische Übersetzer Ettore Capriolo wurde am 3.7.1991 in seiner Wohnung in Mailand durch Stiche verletzt und der japanische Übersetzer Hitoshi Igarashi am 11.7.1991 im Gebäude seines Büros an der Universität Tsukuba erstochen. Der norwegische Verleger, William Nygaard, wurde durch Schüsse schwer verletzt.

Gewaltspirale um die Mohammed-Karikaturen

Die Gewaltspirale um die Mohammed-Karikaturen begann am 30. September 2005, als die dänische Tageszeitung „Jyllands Posten“ 12 Zeichnungen abdruckte, die sich mit dem Propheten Mohammed und seiner Rolle in der islamischen Welt auseinandersetzen. Berühmtheit hat bis heute vor allem die des Zeichners Kurt Westergaard erlangt, die Mohammeds Kopf mit einem bombenähnlichen Turban zeigt, an dem eine Lunte glimmt.

Nach konkreten Mordplänen gegen ihn standen der Zeichner und seine Frau seit Ende 2007 unter massivem Polizeischutz. Sie mussten immer wieder umziehen und an geheimen Orten leben. Im Februar 2008 meldete der dänische Polizeigeheimdienst PET in der Stadt Aarhus die Festnahme von zwei Tunesiern und einem Dänen marokkanischer Abstammung, die die Ermordung von Westergaard geplant hatten.

Am Neujahrsabend 2010 drang ein moslemischer Asylbewerber aus Somalia mit einer Axt in das Haus von Kurt Westergaard ein, der sich im letzten Moment in sein Badezimmer einschließen konnte, das als Schutzraum ausgebaut war. Von dort aus verständigte er per Alarmanlage die Polizei, die den auf die Badezimmertür einhackenden Angreifer überwältigte. Im Wohnzimmer saß währenddessen schutzlos Westergaards fünfjährige Enkelin.

Weiteres Öl ins Feuer gossen Anfang 2006 die dänischen Imame Ahmad Abu Laban und Ahmed Akkari, die neben den originalen zwölf Karikaturen noch weitere veröffentlichten, die nicht aus der Zeitung Jyllands-Posten stammten. Diese hatten einen beleidigend-obszönen Inhalt und seien Imam Laban angeblich „zugeschickt“ worden. Unter anderem wurde ein betender Moslem dargestellt, der während des Gebetes von einem Hund bestiegen wurde. Daraufhin kam es weltweit zu Protesten moslemischer Organisationen, vom Boykott dänischer Produkte bis hin zu gewalttätigen Auseinandersetzungen, bei denen mehr als 100 Menschen starben. Mehrere geplante Attentate, unter anderem Bombenanschläge, gegen die dänische Zeitung Jyllands Posten konnten von der Polizei gerade noch verhindert werden.

Am 7. Januar 2015 erfolgte in Paris ein Anschlag auf die Redaktion der Satirezeitschrift Charlie Hebdo, die die Karikaturen ebenfalls veröffentlicht hatte. Zwei algerischstämmige Moslems drangen in die Redaktionsräume ein, erschossen zehn Menschen, verletzten elf weitere Anwesende und ermordeten auf ihrer Flucht einen Polizisten.

Henryk M. Broder beschrieb das Wegducken vieler Politiker und Medien im Zusammenhang mit solchen Todes-Fatwen am 2.1.2010 in seinem Spiegel-Artikel „Im Mauseloch der Angst“:

Denn zwischen der Rushdie-Affäre und dem Karikaturen-Debakel war einiges passiert: 9/11, die Anschläge von London, Madrid, Bali, Jakarta, Djerba, die von manchen Kommentatoren ebenfalls als Ausdruck der Erniedrigung und Demütigung der islamischen Welt durch den Westen interpretiert wurden. Vor dieser Drohkulisse schien es vernünftiger und vor allem sicherer, „Respekt“ vor religiösen Gefühlen zu bekunden als auf dem Recht auf freie Meinungsäußerung zu bestehen.

Henryk M. Broder sah schon 2010 voraus, dass diese Drohkulisse des Politischen Islams künftig dafür sorgen könnte, dass der Westen noch auf mehr verzichten könnte, um keine Eskalation der Gewalt zu provozieren: Beispielsweise das Tragen von Miniröcken, den Genuss von Schweinefleisch und die Legalisierung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften.

Wenn dieser Politische Islam nicht zeitnah in Europa für ungültig erklärt wird, mit allen daraus resultierenden Konsequenzen, dann dürfte es in Zukunft Gewaltexzesse geben, die das bisher erlebte noch weit übertreffen. Beim weiteren Erstarken der Strukturen des Politischen Islams wird es in einigen Jahren nicht mehr möglich sein, Einschränkungen oder Verbote gegen verfassungsfeindliche Elemente dieser Ideologie auszusprechen, ohne dass es zu verheerenden Terror-Anschlägen kommt.

