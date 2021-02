Von PETER BARTELS | Jeden Morgen gegen Sieben geht im Süden Deutschlands die Sonne auf. Ein netter junger Mann legt in seinem Schweizer Homestudio los: „Die andere Sicht: Unabhängig, kritisch, gut gelaunt!“ Sein Name: Roger Köppel, Chefredakteur der WELTWOCHE. Friedrich Schiller hätte seine Freude an diesem Wilhelm Tell anno 2021.

“Vorgestern” forderte „Tell“ Klöppel alle Schweizer Gastronomen auf, ab 1. März ihre Restaurants wieder zu öffnen. Egal, ob die Polizei kommt. Gestern geißelte er den Lockdown als eine Tyrannei, von Tyrannen, die unsere Freiheit auf dem Altar der Gesundheit opfern. Heute entlarvt er die Moral-Meuten dieser Welt mit Noah aus der Bibel als intelligente Idioten, die sagen: “Reißt Churchill, Abraham Lincoln, Thomas Jefferson vom Sockel, das sind ja fürchterliche Rassisten.”

“Tell“ Köppel: „Dabei steht schon in der Bibel: Noah war ein frommer Mann und ohne Tadel zu seinen Zeiten“. Zu seinen Zeiten eben!! Zu anderen Zeiten, folgert Köppel, wäre Noah vielleicht als übler Geselle angesehen worden. Die Bibel mit ihrer Weisheit will uns aber sagen, dass man Menschen immer in der Zeit beurteilen muss, in der sie gelebt haben. Dann schießt Köppel mit dem Armbrust-Pfeil mitten durch den Apfel: „Hört auf damit, Menschen von früher nach den Moralvorstellungen von heute zu be- und verurteilen. DIE Zivilisationskrankheit der Gegenwart”.



Wer ist dieser Mann (56), der täglich den Schweizer Politikern frei nach Wilhelm Tell den Apfel vom Kopf schießt, einen “Apfel”, den auch jeder deutsche Politiker seit langem balanciert? Mutter Sekretärin, Papa Maurer, Sohn Studium Politische Philosophie, Wirtschaftsgeschichte, verheiratet mit einer Vietnamesin, vier Kinder, Wohnort Küsnacht (ja, ja Herr Poet!), Chefredaktor WELTWOCHE (auch mal zwei Jahre Chefredakteur WELT), Nationalrat für die Schweizer Volkspartei (SVP) für den Kanton Zürich. Den SVP-Vorsitzenden Blocher nannte er mal eine „Kernfusion von Margaret Thatcher, Ronald Reagan und Franz Josef Strauß“. Ansonsten Trump-Fan, „Journalist des Jahres“, „Ludwig Erhard-Preisträger“ und (natürlich!!) Hassfigur aller Roten, Grünen und Sozis in der Schweiz, man lese nur das unterschwellige Raunen der Rabulisten von Wikipedia..

Die Corona-Tyrannen

Jedenfalls darf Roger Köppel schon lange nicht mehr die deutschen Talkshows mit seinem gesunden Menschenverstand der verlogenen Lächerlichkeit überführen; Köppel nennt stets Ross und Reiter, wie gestern in seiner Morgenandacht für die Freiheit: „Der Lockdown (ist) ein bösartiges, politisches Verbrechen … (Es gibt) keinen Grund, dass eine Regierung ihre Bürger einschließen kann … Keine Legitimation, dass man sie daran hindert zu arbeiten … Dass man Tausende in die Staatsabhängigkeit treibt … Ihnen die Möglichkeit nimmt, ein selbstbestimmtes, würdevolles Leben zu gestalten …“

Oder: „Ich kenne gestandene Unternehmer, die müssen jetzt Bettelbriefe schreiben an die Bundesräte (Bundestagsabgeordnete), damit die ihnen Geld bezahlen für die Schäden, die sie (die Politiker) angerichtet haben … Ein kollektives Stockholm-Syndrom – man muss dem Geiselnehmer noch dankbar sein, dass er der Geisel was zu essen bringt … Man beraubt die Menschen elementarer Menschenrechte, das Recht auf Arbeit, das Recht auf sinnvolle Lebensgestaltung.“

Oder: „Wenn Sie unter 50 sind, unter 40, unter 30 ohne Vorerkrankungen sind, dann ist diese Pandemie nicht gefährlicher als eine Fahrt mit dem Auto von Zürich nach Bern … Das Risiko, dass Sie an Covid 19 sterben könnten, liegt beim Bruchteil eines Prozents… Man kann nicht auf Grund solcher Statistiken eine ganze Gesellschaft einsperren… Der Lockdown ist Tyrannei und die Leute, die Lockdown verordnen, sind Tyrannen … Die Corona-Tyrannen opfern die Freiheit auf dem Altar der Gesundheit …“

Und: „Sie zerstören damit die Gesundheit der Gesunden – sie machen die Gesunden krank … (Aber) mit dem Lockdown kann der Politiker sagen: ‚Sehen Sie, die Kurven gehen runter, es sterben jetzt nicht so viele in den Risikogruppen, die vielleicht gestorben wären … Mit dem Lockdown stehe ich als Politiker besser da‘.“

Journalisten und andere Narren

Und: „Die Leute, die den Lockdown verordnen, sind die, die keinen Schaden davon tragen …Schauen Sie doch mal, wer für die Lockdown’s sind: Journalisten, die von den Subventionen aus Bern (wie die deutsche Journaille aus Berlin!) leben, alle Angestellten des Gesundheitswesens. Sie alle merken ja auch nichts, nur die Leute, die jetzt die Grundlagen ihres Lebens verlieren …Das ist eine Form der Tyrannei, die wir uns nicht gefallen lassen dürfen…“

Schließlich: „Das hat es in der Geschichte der Menschheit in den letzten 150 Jahren nicht gegeben. Weder bei der Spanischen Grippe 1920, noch bei der Hongkong Grippe 1968 … Im Gegenteil, damals gab es Studentenunruhen, die Hippie-Bewegung, Woodstock, Summer of Love – meinen Sie, die Hippie-Bewegung hätten sich von einem Politiker Abstand befehlen lassen? Es sind noch nie so viele Kinder pro Quadratmeter gezeugt worden wie damals in Woodstock … Glauben Sie, irgend jemand hat bei den Studentenunruhen in Paris an die Hongkong-Grippe gedacht, die zwei Millionen Menschen umgebracht hat? … Aber heute haben wir den weltweiten totalen Lockdown, der keine nachweisbaren Wirkungen hat.“

Dann: „Man muss raus aus diesen Lockdowns. 300.000 (Protest-)Unterschriften (gegen den Lockdown) sind beim Bundesrat eingereicht worden … Aber es gibt noch einen anderen Weg: Schauen Sie nach Einsiedeln: Die Fastnacht in Einsiedeln ist nicht zu unterdrücken! Die Behörden haben (zwar) gesagt, es gibt keine Fastnacht. Aber die Fastnächter haben gesagt: Ihr könnt uns mal … Eine Fastnacht können Sie (Politiker, Polizei) nicht unterdrücken, eine Fastnacht ist die Anarchie von unten aus dem Volk … Die Fastnächter sind der Hoffnungsschimmer der Schweiz …“

Alaaf-Arschkriecher und Helau-luja-Heuchler

Deutschland? Der größte Karnevals-Kracher im Corona-Gulag! Aber Roger Köppel kennt natürlich weder die Alaaf-Arschkriecher noch die Helau-luja-Heuchler in Deutschland: In Brokat und Samt maßgeschneiderte „Narren“, die einen Narren daran gefressen haben, der Merkel-Macht zu dienern, sich gegenseitig in der Unterwerfung zu über- und zu unterbieten; verhöhnt und verlacht wurde, was die Corona-Tyrannen von Politik, Presse und Staats-TV erlauben. Uuund bezahlen. Und die Hofnarren werden gut bezahlt.

PI-NEWS wiederholt das tägliche Mantra von Roger Köppel, dem Wilhelm Tell des Corona-Gulag Schweiz und Deutschland: „Bitte laden Sie die WELTWOCHE Daily App …Ich will Sie heraus locken aus den Verstrickungen von Facebook und Youtube …” Unsereiner, der alte, weiße Mann fügt hinzu: Damit auch für Sie morgens um Sieben die Welt wenigstens für ein paar Minuten wieder in Ordnung ist. Sie können den „Wilhelm Köppel Tell“ natürlich auch später runter laden. Kostet auch dann nix…

PI-NEWS-Autor Peter Bartels war zusammen mit Hans-Hermann Tiedje zwischen 1989 und 1991 BILD-Chefredakteur. Davor war er daselbst über 17 Jahre Polizeireporter, Ressortleiter Unterhaltung, stellv. Chefredakteur, im “Sabbatjahr” entwickelte er als Chefredakteur ein TV- und ein Medizin-Magazin, löste dann Claus Jacobi als BILD-Chef ab; Schlagzeile nach dem Mauerfall: “Guten Morgen, Deutschland!”. Unter “Rambo” Tiedje und “Django” Bartels erreichte das Blatt eine Auflage von über fünf Millionen. Danach CR BURDA (SUPER-Zeitung), BAUER (REVUE), Familia Press, Wien (Täglich Alles). In seinem Buch “Die Wahrheit über den Niedergang einer großen Zeitung” (KOPP-Verlag) beschreibt Bartels, warum BILD bis 2016 rund 3,5 Mio seiner täglichen Käufer verlor. Kontakt: peterhbartels@gmx.de.