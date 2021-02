Von CANTALOOP | Nächstes Jahr steht die Ablöse – oder die eher unwahrscheinliche Wiederwahl des amtierenden Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier (SPD) an. Jenem Mann also, dessen Äußerungen und Einlassungen für viele konservativ-liberal gesinnte Bürger im Lande mitunter kaum auszuhalten sind und oftmals eine seriöse politische Distanz vermissen lassen.

Noch nie stand ein Bundespräsident dem Sozialismus und dessen zweifelhaften Errungenschaften so nahe. Seine offenen Sympathiebekundungen zu allen Spielarten des Linksextremismus sind da nur eine Randnotiz. Im Zuge dessen gilt er seit frühester Jungend als Marxist und daran hat offenbar auch sein hohes Amt nur wenig geändert.

Nun steht nächstes Jahr also eine Neubesetzung dieser exponierten Position an. Deshalb wäre es gut möglich, dass erstmals eine Frau diese repräsentative Stellung im Schloss Bellevue bekleiden könnte. Auch wenn die direkte Macht eines Bundespräsidenten relativ gering ist, so gilt dieses protokollarisch sogar noch über dem Kanzler angesiedelte Amt dennoch als prestigeträchtig und von hoher Symbolkraft. Kommt im Herbst eine grüne Regierungsbeteiligung, was sehr realistisch ist, sind Steinmeiers Tage aller Voraussicht nach gezählt.

Grüne „Politikmachende“ KGE hat gute Chancen

Demzufolge könnten aufgrund von Parteienproporz, taktischem Kalkül und Machtverschiebungen folgende Damen ins Amt gelangen:

Annegret Kramp-Karrenbauer 20 Prozent*

Julia Klöckner 20 Prozent*

Ilse Aigner 25 Prozent* oder

Katrin Göring-Eckardt 25 Prozent*

*Wahrscheinlichkeit in Prozent

