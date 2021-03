Von DER ANALYST | Jeder, der Kinder in dem betreffenden Alter hat oder hatte, weiß, was für eine Herausforderung die Pubertät für beide Parteien darstellt. Jene Eltern, deren Sprösslinge in dieser Zeit nur moderate „Ausfälle“ zeigen, können sich glücklich schätzen. Hat man aber ein richtiges „Pubertier“ zuhause, sehen die Beteiligten einigen äußerst schwierigen Jahren entgegen.

In dieser Zeit wollen Kinder und Jugendlichen vor allem „dazugehören“, sich aber auch in irgendeiner Weise positiv hervorheben, um Interesse beim anderen Geschlecht zu wecken. Streitereien mit den Eltern, was das Outfit betrifft, sind hier vorprogrammiert. Zudem sind ist der Nachwuchs in diesem Alter besonders anfällig für die skurrilen Auswüchse des jeweiligen Zeitgeistes. Und eben dieser Zeitgeist macht uns nun glauben, dass das Geschlecht nur ein soziales Konstrukt ist und die jeweilige biologische Beschaffenheit im Schritt und anderswo keine Rolle spielt.

Was gibt es in einem solchen psychosozialem Umfeld interessanteres, als ein Mädchen, dass sich plötzlich einbildet, ein Junge zu sein, oder umgekehrt? Das Interesse der Peergroup ist dem/der Betreffenden gewiss. Selbstverständlich soll nicht in Abrede gestellt werden, dass es Menschen gibt, die tatsächlich „im falschen Körper stecken“. Diesen muss auch geholfen werden. Was das betrifft, ist die bisherige Regelung auf diesem Gebiet gut durchdacht.

Beratungsschein ersetzt zwei Sachverständigengutachten

Menschen, die sich dem anderen Geschlecht zugehörig empfinden, obwohl die biologischen Gegebenheiten im Schritt etwas anderes sagen, müssen derzeit noch zwei Sachverständigengutachten einholen, bevor die Änderung des Geschlechtseintrages erfolgen kann. Die Gutachten müssen bestätigen, dass die betroffene Person sich aufgrund einer transsexuellen Prägung dauerhaft dem anderen Geschlecht als zugehörig empfindet und dass seit mindestens drei Jahren der Zwang besteht, ihren Vorstellungen entsprechen zu leben. So ist das im derzeit gültigen Transsexuellengesetz (TSG) geregelt.

Diese vernünftige Regelung soll jetzt durch ein Gesetz mit dem sperrigen Namen „Geschlechtseintragungsänderungsgesetz – GeschlEintrÄndG“ ersetzt werden. Das sieht ein aktualisierter Referentenentwurf des Bundesinnen- und des Bundesjustizministeriums vor. Künftig reicht der Nachweis einer einfachen Beratung für die Änderung des Geschlechtseintrages. Zudem: Bei minderjährigen Kindern sollen Familiengerichte diese Änderung auch gegen den Willen der eigenen Eltern anordnen können.

Auch die Frage, wer eine solche Beratung durchführen kann, beantwortet das Gesetz: Sie muss „von einer aufgrund ihrer Ausbildung und beruflichen Erfahrung mit den Besonderheiten der Intergeschlechtlichkeit oder Transgeschlechtlichkeit ausreichend vertrauten Person erfolgen.“

Die Anerkennung dieser Personen geschieht durch das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben. Der „Berater“ muss jedoch nicht fachärztlich oder psychotherapeutisch ausgebildet sein, es könnte theoretisch auch ein „Experte“ aus den Reihen einer Trans-Organisation sein.

Änderung gegen den Elternwillen möglich

Bei Minderjährigen holt das Familiengericht ein Gutachten eines solchen „Beraters“ ein. Und wenn die Eltern gegen die Änderung des Geschlechtseintrages sind, kann das Familiengericht die Zustimmung der Eltern ersetzen. Im Gesetzentwurf heißt es dazu:

„Für den Antrag (…) muss die minderjährige Person das 14. Lebensjahr vollendet haben und bedarf hierzu der Zustimmung seines gesetzlichen Vertreters. Stimmt der gesetzliche Vertreter nicht zu, so ersetzt das Familiengericht die Zustimmung, wenn die Änderung des Geschlechtseintrags oder der Vornamen dem Kindeswohl nicht widerspricht.“

So kommt es dann, dass Papa und Mama plötzlich gegen ihren Willen ein Töchterchen mit Penis, statt einem Sohn unter ihrem Dach beherbergen.

Das Aktionsbündnis „Demo für Alle“ ist strikt gegen die geplante Regelung. Es befürchtet, dass Kinder während der entwicklungspsychologisch verletzlichen Adoleszenzphase dazu verleitet werden können, ihr natürliches Geschlecht zu ändern und sich folgenschweren und irreversiblen Behandlungen zu unterziehen.

Hier haben wir übrigens ein perfektes Beispiel für die Hinterhältigkeit des Begriffes der „Kinderrechte“. Dieses positiv geframte Wort bedeutet nichts anderes, als die Beschneidung der Elternrechte und die Erleichterung der Übergriffigkeit des Staates auf unseren Nachwuchs.

Das Aktionsbündnis ruft zur Mitzeichnung einer Petition auf, die an Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) und Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) übergeben werden soll.