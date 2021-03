Das wird sicherlich ein kurzweiliger Abend am Samstag auf Dlive und Youtube: Martin Renner aus Haan (NRW), Mitgründer der AfD, stellt sich ab 20 Uhr den kritischen Fragen des „Digitalen Chronisten“. Der Livestreamer ist zur Zeit gar nicht gut auf die AfD zu sprechen, weil sich die Parteiführung in der Corona-Krise nicht klar und eindeutig genug gegen die unverhältnismäßigen Maßnahmen der Bundesregierung positioniert. Man darf gespannt sein, wie weit sich sich der PI-NEWS-Kolumnist Renner in dem Streitgespräch aus der Deckung wagt. Einschalten lohnt sich also auf jeden Fall!