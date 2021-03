Von ROLAND | Auf der Suche nach rationalen Erklärungen für Merkels chaotischen Regierungsstil wurde im ersten Teil dieser PI-NEWS-Serie bereits die „Herdplattentheorie“ diskutiert. Die „Eulenspiegel-Theorie“ stellt stärker die Art und Weise ihres Regierungshandelns, weniger die Inhalte, in den Vordergrund: Merkels chaotische Kehrtwenden, ihr Hü und Hott, ihre Neigung zu ad-hoc-Maßnahmen, ihre immer wieder demonstrativ zur Schau gestellte Planlosigkeit – das alles ist nach der „Eulenspiegel-Theorie“ kein Ausdruck einer wirren, unorganisierten Persönlichkeit, sondern dahinter steckt ein bestimmte Absicht.

Wir erinnern uns: Auch Till Eulenspiegel war kein schlichter Clown. Tatsächlich ging es Eulenspiegel bei all seinen Streichen darum, den Menschen einen Spiegel vorzuhalten. Eulenspiegels Schabernack zielte letztlich immer darauf ab, die Betrachter und Teilnehmer seiner Schelmereien durch Bloßstellung zu erziehen: Am Ende waren stets diejenigen die Dummen, die Eulenspiegel so leichgläubig auf den Leim gegangen waren. Das haben diese Dummen im nachhinein auch erkannt – und daraus ihre Lehren gezogen.

Nach der „Eulenspiegel-Theorie“ geht es Merkel ebenfalls darum, den Deutschen einen Spiegel vorzuhalten. Merkel will das Grundgesetz keineswegs deshalb brechen, weil sie eine machtgierige, ichbezogene Autokratin ist, sondern sie tut dies, um den Deutschen aufzuzeigen, dass ihr Grundgesetz, an das sie so naiv glauben, in Wahrheit ein nutzloser Papiertiger ist. Wir haben diese Methode sehr eindrücklich an Merkels Völkerwanderung von 2015 erlebt, als für jedermann offensichtlich wurde, dass es keine einzige Institution im Land gab, die gegen diesen völlig unverhohlenen Verfassungsbruch – das Asylrecht gilt ja nicht bei Einreisen aus Österreich – wirksam einschreiten konnte. 2015 wurde also deutlich erkennbar, dass es im Gundgesetz nicht den geringsten Sicherungsmechanismus gibt, der die Deutschen vor Verfassungsbrüchen durch eine Regierung reiner Willkür schützt – eine wichtige Lehre zu einem zentralen Konstruktionsfehler im Gundgesetz, die Merkel den Deutschen eindrucksvoll zu vermitteln wusste.

In der Corona-Krise erleben wir nun wieder dasselbe Muster: Merkel regiert mit Hilfe einer im Grundgesetz gar nicht vorgesehenen „Bund-Länder-Konferenz“, die massive Grundrechtseinschränkungen beschließt. Wie schon bei der Völkerwanderung von 2015 werden die Parlamente gar nicht gefragt. Und es gibt verfassungsrechtlich auch keine Institution, die überprüft, ob die von Merkel erfundene „Bund-Länder-Konferenz“ tatsächlich die Befugnis für solche grundrechtseinschränkende Beschlüsse hat, sondern regiert wird nach Gutsherrenart. Merkel lehrt die Deutschen also: Euer tolles Gundgesetz ist völlig nutzlos, wenn es darauf ankommt. Wir Exekutive zeigen eurer Demokratie den Stinkefinger, und ihr könnt gar nichts machen. Eure Demokratie ist ein Witz. Auch dies ein lange überfälliger Weckruf, den die Deutschen jetzt hoffentlich gehört haben.

Aber Merkel geht es nicht allein um das Vermitteln von Lehren, sondern sie will wie Till Eulenspiegel auch bloßstellen – denn nur durch dieses Gefühl erlittener Peinlichkeit macht sich der Erzogene die Lehre tatsächlich zu eigen. Es ist genau dieses Bemühen, nicht nur zu lehren, sondern auch bloßzustellen, das Merkels zahllose Volten und Kehrtwenden, ihr scheinbar chaotisches Hin und Her erklärt, das in den letzten 16 Jahren zum historisch einzigartigen Markenzeichen ihrer Politik wurde: Da hatte sie eben erst die Laufzeit der Kernkraftwerke verlängert und ihr Gefolge das öffentlich verkünden lassen, schon warf sie alles wieder über den Haufen und legte die Kernkraftwerke still – und ihre ganze Meute machte kehrtrum Marsch! Diesen Spaß mit ihren eigenen Speichelleckern hat sie sich jetzt mit der Oster-Lockdown-Wende noch einmal gegönnt: Heute Hü und morgen Hott, und alle springen für sie, egal wohin – was für ein lachhaftes Theater!

Genau das ist Merkels Taktik des Bloßstellens: Sie gibt ihr eigenes Gefolge absichtlich der Lächerlichkeit preis, damit jeder sieht, das da etwas Grundsätzliches falsch läuft in Deutschland. Wir schauen einer Gurkentruppe von Ministerpräsidenten zu, wie sie nach Merkels Pfeife tanzt, und erkennen: Merkels Reich ist tatsächlich eine strukturelle Diktatur. Denn nur sie allein und sonst niemand sagt, wo es lang geht. Die Oster-Lockdown-Wende ist somit eine ganz hervorragende Lehre für all diejenigen Deutschen, die tatsächlich immer noch glauben, ihr Papiertiger-Grundgesetz könne sie vor einer Diktatur beschützen.

Und genau das ist Till Eulenspiegel pur: Wir schmunzeln über die nach Merkels Pfeife tanzenden Ministerpräsidenten, aber wir fühlen uns auch ertappt, denn sind wir nicht selbst gelegentlich mit Merkel mitgedackelt? Haben nicht auch wir zuweilen auf den Schutz des Grundgesetzes vertraut? Und so lernen wir aus diesem lächerlichen Anblick.

Wenn Merkel-Eulenspiegel also im Herbst tatsächlich abtritt – wetten sollte man bei dieser Schelmin darauf nicht –, dann sollten wir uns nicht wundern, wenn sie dies mit folgenden Worten tut:

„Liebe Leute, jetzt kann ich es euch ja sagen: Ich habe euch 16 Jahre immer nur die lange Nase gezeigt. Mir hat das viel Spaß gemacht, und viel Geld habe ich damit auch verdient. Euch hinterlasse ich nur Trümmer. Aber wie das deutsche Sprichwort sagt: Aus Schaden wird man klug!“