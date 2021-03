Am Wochenende wurde der Kandidat der Linkspartei zur Landtagswahl in Baden-Württemberg, Patrick Exner, zusammen mit weiteren Tätern von der Polizei in Schorndorf dabei erwischt, wie sie Plakate der AfD zerstörten.

Es war nicht das erste Mal, dass Exner seine undemokratische Gesinnung derart präsentierte. Bereits am 26. Februar wurde der Linksextremist bei einer Plakatzerstörungsaktion mit Gesinnungsgenossen erwischt. Die AfD musste in der Folge bisher drei Mal nachplakatieren. Strafanträge gegen Exner und die Mittäter sind gestellt, wie der stellvertretende Vorsitzende des Kreisverbandes Rems-Murr, Lars Haise, mitteilte.

Exner scheint in seiner bisher kurzen politischen Laufbahn eine Blitzradikalisierung durchgemacht zu haben. Noch im November 2019 beklagte er in einem Interview mit der lokalen Presse über den Ruf, den die linke Szene in der Region „genießt“:

Überhaupt ist die linke Szene in der Region sehr schwach repräsentiert. Für Exner liegt das vor allem am zweifelhaften Ruf, den die Partei in dieser strukturell konservativen Region genießt.

Auch machte er damals schon Andeutungen die darauf hinwiesen, dass es mit seinem Demokratieverständnis nicht weit her sein könnte:

„Weil schon bald der Punkt kommen könnte, an dem es sehr wichtig wird.“ Wenn sich politisch nämlich etwas nach rechts verschiebe, bräuchte es aktive Menschen in linken Strukturen.

Was er als zuvor „dogmatischer Linker“ (Eigenbeschreibung) als Drohung in die Zukunft gerichtet damit meinte, erfuhren zwischenzeitlich Stephan Schwarz und viele weitere Kandidaten der AfD am eigenen Leib, gegen Wohnungen, Autos und deren Besitz. Die massenhafte Zerstörung der AfD-Wahlkampfplakate und Angriffe von Wahlkampfständen runden da das Bild ab, was Exner und seine Antifa-Genossen seit Jahren zeichnen. Medien, der politische Mitbewerber und auch die Kirchen müssen die Linksextremisten endlich als das bezeichnen, was sie sind: Keine „Aktivisten“, sondern Antidemokraten – sprich: Feinde der Demokratie!

Stephan Schwarz mit Wahlkampfhelfern in Wohnhaus geflohen

Stephan Schwarz, Landtagskandidat der baden-württembergischen AfD im schwäbischen Schorndorf, hatte sich erst von der brutalen Eisenstangen-Attacke mit anschließendem Krankenhausaufenthalt erholt, schon folgte am Sonntag eine weitere Attacke gegen ihn.

Schwarz verteilte mit zwei weiteren Personen in seinem Wahlkreis in Kernen-Stetten Flugblätter, als plötzlich schwarz gekleidete und vermummte Gestalten hinter ihnen auftauchten und die Wahlkämpfer verbal attackierten. Als die „Antifas“ zum körperlichen Angriff übergehen wollten, klingelte einer der Helfer geistesgegenwärtig…

…sämtliche Klingeln an dem Wohnhaus, vor dem sie sich gerade befanden und bat erfolgreich dringend um Einlass, wodurch eine erneute körperliche Attacke auf Schwarz in letzter Sekunde verhindert werden konnte. „Wir haben umgehend den Notruf gewählt, woraufhin sich die Linksextremisten auf die Flucht begaben. Einer meiner Parteifreunde nahm die Verfolgung auf und lotste die Polizei zu ihnen, so dass sie festgesetzt werden konnten“, schildert Schwarz das Geschehen.

„Es wird höchste Zeit, endlich auch bei Linksextremismus hinzuschauen und den von sämtlichen anderen Parteien verantworteten bzw. geduldeten Fördermittel-Sumpf auszutrocknen. Auch dafür stelle ich mich am 14. März zur Wahl!“, so Schwarz auf der Internetseite des Kreisverbandes der AfD Rems-Murr.