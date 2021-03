Von PETER BARTELS | Wer wird der nächste Kanzlerkandidat? Alle warten auf das Wort der Medien-Matrone Merkel. Dabei „wissen“ längst alle: Nicht der lasche Laschet, der Büttenredner vom Rhein … Nicht Söder, der Faschings-Feifel aus Franken. Es wird … Annalena Charlotte Alma Baerbock! Die grüne Gruft Germoneys…

Die Auguren von Infratest bis Forsa schalmeien es ja längst, wie heimlich gehofft und gewünscht von allen Zinnen: Die CDU stürzt und stürzt – jetzt 25 Prozent. Die GRÜNEN steigen und steigen – mittlerweile 23 Prozent! Nun ist es mit den Sehern heute auch nicht anders als beim Orakel der Griechen „gestern“: Eine von „Dämpfen“ restlos bekiffte Jungfrau lallte den Mächtigen eine glückliche Zukunft. Aber meistens, wenn diese vorher die klapprigen Priester mit Goldschätzchen zufrieden gestellt hatten. Und „stimmte“ auch die Gottheit zu. Der Unterschied zu heute? Heute haben wir die „Biden-Briefe“ zur Wahl. Und die „stimmen“ immer, machen alles passend…

Was, bitte schön, soll Honeckers Propaganda-Plauze denn tun? Viermal war sie Kanzlerin, ein fünftes Mal wäre … obwohl?!? Also Annalena, die nette Adrette! Und Plumpe ist sie auch schon. Kurz: Mit einer GRÜNEN Kanzlerkandidatin ist es einfach eleganter und bequemer. Und mit einer Kanzlerin Baerbock würde die Geschichte auch noch „richtig“ umgeschrieben – von Bismarck, Adenauer bis Kohl. Natürlich würde „Mutti“ dann auch das grüne „Retterkreuz mit Sonnenblumenlaub und Pflugscharen statt Schwerter“ bekommen. Und man würde den 30 Meter hohen Kolonisator und Rassisten Bismarck in Hamburg abreißen, stattdessen ein Merkel-Mausoleum mit Rot- und Weißwein-Katakombe bauen… Sie vielleicht sogar den dämlichsten deutschen Walter nach Ulbricht im Schloß Bellevue ablösen lassen. Jedenfalls, wenn sie bis dahin im Angesicht der deutschen Fahne die Zitterattacken in den Griff bekommen hat wie Präsident Biden seine Stolper-Anfälle.

Annalena statt Angela

Also September Annalena statt Angela. Dr. Klaus-Rüdiger Mai (58) Schriftsteller, Germanistik, Geschichte, Philosophie, hat gerade für Tichys Einblick die bevorstehende deutsche Apocalypse beschrieben. Nach einem kurzen Memoriam für Franz Josef Strauß: Deutschland könnte zum „buntgeschmückten Narrenschiff Utopia“ werden „mit einem Grünen und zwei Roten als Faschingskommandanten“, was den Wohlstand und die Bürgerlichkeit der Republik zerstören würde.

Aber dann: „Merkel habe „in der zweiten Hälfte ihrer Kanzlerschaft … die Union ab und die Grünen aufgebaut.“ Und: „Hört man Markus Söder oder Armin Laschet, den beiden Kanzlerkandidaten, zu, dann fragt man sich besorgt, ob beiden Politikern noch bewusst ist, dass zwischen ihre austauschbaren Phrasen eigentlich kein Gedanke, keine Idee mehr passt“. Im übrigen habe Merkel doch der grünen Republik den Weg geebnet.

+ Und dann kommt’s ganz dicke für Deutschland! Dr. Mai für Tichy’s: Die grüne Republik werde laut Wahlprogramm eine politisch jakobinistische Gemeinwohldemokratie und ökonomisch grüne Kommandowirtschaft werden …

+ Abschaffung des Bürgers, der wird auf den stets erziehungsbedürftigen MENSCHEN reduziert, von dem ein ständiges „Mea culpa, mea maxima culpa“, das Ritual der Selbstkritik erwartet wird… Denn schuldig ist der deutsche Mensch, weil er Deutscher ist … Oder weiß, oder MANN, oder heterosexuell … Weil er beim Atmen CO2 ausstößt … Weil er Auto fährt … Kein Vegetarier ist.

+ Um den Menschen zu erziehen, wird die Schaffung von steuerfinanzierten, allmächtigen NGOs forciert, die alles und jeden kontrollieren werden. Um die Parzellierung der Gesellschaft fortzusetzen, wird man ein eigenes Ministerium für Migration und für Deutsche mit Migrationshintergrund bilden, Antidiskriminierungskommissare werden die „positive“ Diskriminierung vorantreiben.“

Und auch das muss sein: Um die Wirtschaft pädagogisch auszurichten, man will den Jahreswohlstandsbericht schaffen, der den Jahreswirtschaftsbericht marginalisieren soll… Wohlstand ist, was grüne Ideologen unter Wohlstand verstehen. Der Lebensstil der neuen Spießer, der Bionade-Bourgeoisie wird in vereinfachter Form als verpflichtend für alle im neuen grünen Disneyland erklärt: Märkte werden reguliert, Wirtschaft ideologisch ausgerichtet…

Grünes Disneyland

Der Ausstieg aus der Atomenergie soll 2022 vollzogen sein und Deutschlands steigender Energiebedarf vollständig durch erneuerbare Energie gedeckt werden. Zur Steigerung des Bedarfs an Elektroenergie wird der Umstieg auf die E-Mobilität und auf Wärmepumpen statt Öl- oder Gasheizungen enorm beitragen. Fleisch wird Luxus und Urlaubsreisen auch. Die Migration in die deutschen Sozialsysteme wird nicht gebremst, sondern beschleunigt und erhöht.

Sein Crescendo: „Wenn die Grünen abgewirtschaftet haben, werden wir uns glücklich preisen dürfen, wirtschaftlich noch ein Land mit der Wirtschaftskraft der DDR im Jahr 1988 vorzufinden … Vielleicht empfindet Angela Merkel aber auch nur Ostalgie“. Der CDU … (dagegen) droht das Schicksal der Democrazia Cristiana. Vielleicht empfände sie das inzwischen auch als Erlösung …

Das Fazit von PI-NEWS: Deutschland ist längst eine Drei-Klassen-Gesellschaft: Das jüngere Prekariat (Generation Schneepflöcken) … Das mittlere Proletariat (Generation Malocher) … Der pensionierte Gesunde Menschenverstand (Generation Greis)… Natürlich gab es mal eine vierte Klasse, die kritische „Vierte Gewalt“ von Medien und Presse. Nur: Würden SIE in die Hand beißen, die Sie füttert? Eben!! Außerdem „glauben“ sie Wendehälsin „Mutti“ und ihrer rot-grünen Baggage seit der Schulbank. Und beim „Glauben“ hört der Spaß nun mal auf, widdewiddewitt! Der Unterschied zwischen Menschen und Mäusen? Mäuse riechen das kleinste Stück Speck in der Falle. Menschen riechen nichtmal den Braten in der Röhre, egal wie Grün er längst geworden ist…

PI-NEWS-Autor Peter Bartels war zusammen mit Hans-Hermann Tiedje zwischen 1989 und 1991 BILD-Chefredakteur. Davor war er daselbst über 17 Jahre Polizeireporter, Ressortleiter Unterhaltung, stellv. Chefredakteur, im “Sabbatjahr” entwickelte er als Chefredakteur ein TV- und ein Medizin-Magazin, löste dann Claus Jacobi als BILD-Chef ab; Schlagzeile nach dem Mauerfall: “Guten Morgen, Deutschland!”. Unter “Rambo” Tiedje und “Django” Bartels erreichte das Blatt eine Auflage von über fünf Millionen. Danach CR BURDA (SUPER-Zeitung), BAUER (REVUE), Familia Press, Wien (Täglich Alles). In seinem Buch “Die Wahrheit über den Niedergang einer großen Zeitung” (KOPP-Verlag) beschreibt Bartels, warum BILD bis 2016 rund 3,5 Mio seiner täglichen Käufer verlor. Kontakt: peterhbartels@gmx.de.