Von ALSTER | Dänemark setzt Impfungen mit AstraZeneca aus, da es unter den Geimpften mehrere schwerwiegende Fälle von Blutgerinnseln gab, teilte die dänische Gesundheits- und Arzneimittelbehörde mit. Eine Person sei gestorben. Staatsministerin Mette Frederiksen bestätigte, dass die Verwendung des Impfstoffs von AstraZeneca eingestellt wird. Man müsse sich erstmal eine Übersicht über mögliche schwerwiegende Nebenwirkungen verschaffen.

Jens Lundgren, Professor für Infektionskrankheiten am Rigshospital, sagte, dass neue Medikamente auf dem Markt besonders im Fokus stehen und dass Signale über Nebenwirkungen gründlich untersucht werden müssen. „Irgendwann kommt eine so große Anhäufung, dass man sagt, jetzt gibt es ein Signal, das wir brauchen, um herauszufinden, was ist“, sagte er gegenüber TV 2 News.

Der dänische Gesundheitsminister Magnus Heunicke sprach ebenso wie die Gesundheitsverwaltung von einer Vorsichtsmaßnahme. Die Vorfälle sollten gründlich untersucht werden, schrieb er auf Twitter.

Auch Österreich, Estland, Litauen, Luxemburg, Lettland und zuletzt Italien haben nach Berichten über schwerwiegende Nebenwirkungen die Verwendung des Impfstoffs von AstraZeneca eingestellt.

In Italien werden derzeit drei Todesfälle im Zusammenhang mit dem Impfstoff AstraZeneca untersucht. Die Todesursachen sind Herzinfarkt und Thrombose – sie geschahen alle in einem Zeitraum von 24 Stunden bis 12 Tage nach der Corona-Impfung mit AstraZeneca.

Prof. Dr. Sucharit Bhakdi warnte schon früh

Im Zusammenhang mit dem Tod der österreichischen Krankenschwester, die rund 14 Tage nach ihrer Impfung am 6. März verstarb, hat der Facharzt für Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie, Prof. Dr. Sucharit Bhakdi, auf den kausalen Zusammenhang zwischen der Reaktion des körpereigenen Immunsystems auf die aktuell verwendeten Gen-Impfstoffe und Störungen der Blutgerinnung hingewiesen. Er riet, im Falle von Nebenwirkungen unverzüglich entsprechende Labortests vorzunehmen und begründete dies nicht zuletzt in seinen Büchern: „Corona Fehlalarm?“ und „Corona unmasked“.

Der deutsche Gesundheitsminister Jens Spahn sieht derweil noch keinen Anlass für einen ähnlichen Schritt. „Nach jetzigem Stand gibt es noch keine Hinweise darauf, dass der Todesfall in Dänemark mit einer Corona-Impfung ursächlich in Verbindung steht“, erklärte ein Ministeriumssprecher am Donnerstag. Laut „Berlingste Tidende“ wurden am Donnerstag sämtliche Parteivorsitzende und Gesundheitssprecher des dänischen Parlaments Folketing zu einem Treffen mit der Regierung einberufen. Das alleinige Thema des Treffens: Impfstoffe.