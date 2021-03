Von WOLFGANG HÜBNER | Es wird nicht wenige Wähler in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und auch in Hessen geben, die ihre vorzeitige Stimmabgabe für die Wahlen am 14. März unter dem Eindruck der jüngsten Entwicklungen bedauern dürften. Das betrifft insbesondere Wähler, die sich für die CDU entschieden haben und nun feststellen müssen, dass in dieser Partei Profitmacherei aus dem Maskenhandel weit verbreitet war und wohl auch noch ist. Wer will schon einer Partei die Stimme geben, deren Abgeordnete aus der Not und Angst im Volk skrupellos Kapital schlagen? Jedenfalls nicht alle, die nun CDU gewählt haben.

Briefwahlen, das haben spektakulär die Ereignisse bei der Präsidentenwahl in den USA gezeigt, sind grundsätzlich problematisch und am anfälligsten für Manipulationen und Fälschungen. Trotzdem ist die Möglichkeit der Briefwahl in bestimmten Fällen notwendig. Doch solche Fälle sollten die Ausnahme bleiben.

Es dürfte allerdings nach der Entwicklung der letzten Jahrzehnte fast unmöglich sein, den Ausnahmecharakter der Briefwahl wieder durchzusetzen. Deshalb sollte wenigstens alles daran gesetzt werden, dass Briefwahlen nur in den letzten beiden Wochen vor dem offiziellen Wahltermin getätigt werden können.

Auch das ist keine wirklich befriedigende Lösung und verhindert auch keine möglichen Fälschungen und Manipulationen. Doch könnte so verhindert werden, dass wichtige wahlbeeinflussende Ereignisse von den abstimmenden Bürgerinnen und Bürgern nicht mehr berücksichtigt werden können.

Es muss nicht immer die CDU sein, die jetzt davon profitiert, viele Stimmen schon eingesackt zu haben, um die sie jetzt gewaltig zu bangen hätte. Auf jeden Fall muss unbedingt die Tendenz zu immer mehr Briefwahlbeteiligung gestoppt und beendet werden.

