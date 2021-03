Konservative Politiker und patriotische Aktivisten werden von linksgrünen Mainstream-Medien und Funktionären der Altparteien pauschal als “rechts” verteufelt. Aber was heißt „rechts sein“ heutzutage wirklich und was steckt hinter der Fassade der neuen Rechten?

Ist am Ende vielleicht rechts richtig und links giftig? Der deutsch-israelische Moderator Marcel Yaron Goldhammer geht der Sache in seinem neuen Format „Die Rechte Ecke“ auf den Grund. Gäste in der ersten Folge sind der AfD-Abgeordnete Norbert Kleinwächter und die für den Bundestag kandidierende attraktive Vorsitzende des AfD-Kreisverbandes Rotenburg, Marie-Thérèse Kaiser.