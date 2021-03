Nun soll also „gelockert“ werden. Konkret bedeutet dies: Reisen bleiben verboten, Gaststätten geschlossen. Die Hürden für die Öffnung von Geschäften sind nahezu unerreichbar hoch. Statt dessen kommen flächendeckende Tests im Wochentakt. So beschloss es die Ministerpräsidentenkonferenz am Mittwoch. Die entsprechende Pressekonferenz gab es dann stilecht zur Geisterstunde. Die vielleicht wichtigere Entscheidung fiel jedoch bereits vorher. Welche das ist, erfahren Sie in dieser Ausgabe von Die Woche COMPACT: Reisefreiheit – Was der Impfpass wirklich bedeutet / Dauer-Lockdown – WHO droht mit «Interventionen» / Kriegsangst – EU setzt auf Konfrontationen.