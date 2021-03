Von MANFRED W. BLACK | Acht Autos sind im vergangenen Jahr auf Hamburgs Straßen in Brand gesetzt worden. Offensichtlich aus „politischen Beweggründen“. Die Hamburger AfD-Fraktion hat dazu eine Anfrage an die Hamburger Landesregierung, den Senat, gerichtet: Die Partei wollte wissen, zu welchen politischen Gruppierungen die Brandstifter gehören: zu rechten oder linken Gruppen.

Jetzt ist die Senatsantwort (Drucksache 22/3464) eingetroffen. Sie beinhaltet, dass – nach den Erkenntnissen der Polizei und des Staatsschutz – alle acht Brandstiftungen auf das Konto von Linksextremisten gehen.

Der innenpolitische Sprecher der AfD-Fraktion, Dirk Nockemann, erklärte dazu: Bei solchen schweren Straftaten müssten „Ross und Reiter (…) klar benannt werden“. Nockemann fragt: „Wie viel Besitz der Bürger muss noch verbrannt werden, damit der rot-grüne Senat beim Kampf gegen den Linksextremismus endlich aufwacht?“

2021: Schon wieder brannten zahlreiche Fahrzeuge

Tatsächlich sind seit dem 22. Februar diesen Jahres allein in Hamburg bereits wieder mindestens weitere 14 Personenwagen in Flammen aufgegangen, acht weitere „wurden in Mitleidenschaft gezogen“ („Die Welt“).

Tatorte waren die Stadtteile Bergedorf, Eißendorf, Langenhorn, Wilhelmsburg und Eimsbüttel. Bereits am 8. Februar sind zwei Lastwagen auf einem Firmengelände in Wilhelmsburg abgebrannt. In allen Fällen dauern die Ermittlungen an.

Zuletzt brannten in der Nacht zum 10. März 2021 drei Kraftfahrzeuge in der Hansestadt – im Stadtteil Eimsbüttel. Dpa berichtet dazu, zunächst habe ein Auto in Flammen gestanden, das am Straßenrand geparkt war. Von diesem Auto griff das Feuer über zu einem daneben geparkten Auto.

Kurze Zeit später, so erklärte ein Polizeisprecher, hat wenige hundert Meter weiter ein weiterer Wagen gebrannt – „so dass es eher unwahrscheinlich sei, dass es sich um einen technischen Defekt“ handelt.

Die angezündeten Autos gehören nach Angaben der Polizei Privatpersonen. Es handelt sich um “keine außergewöhnlichen Modelle“. Anders formuliert: Die betroffenen Wagen gehören nicht zu besonders hochpreisigen Kraftfahrzeugen.

Linke Medien vernebeln oft die linke Täterschaft

Das ARD-Politikmagazin „Panorama“ berichtete vor ein paar Jahren, dass zum Beispiel die Berliner Polizei angeblich zu viele Autobrände politisch links motivierten Tätern zuordnet. Nach der offiziellen Statistik gehe zwar fast jeder zweite Autobrand in Berlin auf einen politisch links motivierten Täter zurück, doch der Sprecher der Berliner Polizei, Thomas Neuendorf, habe eingeräumt: „Unsere Statistik ist nicht genau. Das ist uns auch klar. Wir haben genau genommen immer nur ein abgebranntes Auto vor uns, und wenn kein Selbstbezichtigungsschreiben vorliegt, dann müssen wir es (das Motiv) vermuten.“

Ja, was kann die Polizei wohl sonst tun, wenn Indizien vorliegen, aber die Täter nicht gefasst werden konnten?

Mit großer Chuzpe wurde von Redakteuren des NDR sogar die kühne Behauptung in die Welt gesetzt, „dass die tatsächliche Zahl politisch links motivierter Brandstiftungen erheblich niedriger ist“. So hätten in Hamburg „im Jahr 2010 nur etwa sechs Prozent der Taten als politisch links motiviert“ gegolten. Eine überraschende Meldung, die nicht überzeugend belegt wurde.

Versicherungen: Vandalismus-Schäden werden oft nicht erstattet

Allein während der schweren G20-Unruhen – im Jahr 2017 – haben linke „Randalierer (…) in Hamburg dutzende Autos in Brand gesetzt und demoliert“ („Die Welt“). Für die Kfz-Besitzer hatten die Brandstiftungen oft fatale Folgen.

Denn viele Autofahrer sind anscheinend auf dem Schaden sitzen geblieben, weil die Versicherung nur in bestimmten Fällen dafür aufkommt. Bei sogenannten Teilkasko-Versicherungen werden Verluste in der Regel nur bei Schäden durch Hochwasser oder Diebstahl erstattet – nicht jedoch bei Vandalismus.