Von MANFRED W. BLACK | Nun ist in Hessen Muezzinen der muslimische Gebetsruf – auch lautsprecherverstärkt – erlaubt. Zumindest vorerst. Wie auf die Dauer die Kommunen entscheiden werden, steht in den Sternen.

Es bedürfe für einen solchen Gebetsruf „mit oder ohne Lautsprecher“ keiner Genehmigung, auch nicht nach dem Immissionsschutzrecht, teilte Umweltministerin Priska Hinz von den Grünen der AfD-Fraktion im Landtag von Wiesbaden auf deren Anfrage mit. In Hessen regieren die CDU und die Grünen.

Die Meinung der Mehrheit soll nicht gelten

Die linke Tageszeitung „Frankfurter Rundschau“ („FR“) schrieb im Mai 2020 mit kaum verhohlenem Hass auf die AfD: „Der rechten Partei ist die deutlich hörbare Betätigung der muslimischen Geistlichen ein Dorn im Auge.“

Die „FR“ stellte AfD-Abgeordnete indirekt als Lügner dar: „Die AfD-Abgeordneten behaupten, es gebe eine ‚massive Missbilligung vonseiten der betroffenen nicht muslimischen Bevölkerung, die in dem Muezzinruf einen Ausdruck islamischen Dominanz-Anspruchs und eine Verletzung der eigenen religiösen und kulturellen Identität‘ sehe“.

Voller Freude zitiert die „FR“ flugs die linksgrüne Ministerin Hinz, die versucht hat, der AfD Paroli zu bieten: „In einer Gesellschaft, die unterschiedlichen Glaubensüberzeugungen Raum gibt“ bestehe „kein Recht darauf, vom Kontakt mit abweichenden Glaubensbekundungen oder religiösen Symbolen verschont zu bleiben“. Sprache ist verräterisch.

Die AfD beschwert sich über die Lautstärke

Die grüne Priska Hinz stellte mit Genugtuung fest, angeblich habe auch das Bundesverfassungsgericht Muezzinrufe rechtlich als unbedenklich erklärt; dem schließe sich die schwarz-grüne hessische Landesregierung an.

Die AfD-Abgeordneten gingen in ihrer Anfrage davon aus, dass der Muezzinruf genehmigt werden müsse – vor allem wegen seiner Lautstärke. Das treffe aber nicht zu, erwiderte Hinz mit großer Chuzpe. Bei den Lautsprecheranlagen, die für den Gebetsruf verwendet würden, handele es sich „um nicht genehmigungspflichtige Anlagen“.

Dass man hier ministeriell blitzschnell neue Bestimmungen formulieren kann, unterschlägt die Umweltministerin. Etwas nebulös ergänzte die Ministerin dann noch, ihr sei nicht bekannt, in wie vielen hessischen Kommunen der Gebetsruf regelmäßig ertönt.

Gelsenkirchen macht Muezzin-Schlagzeilen

Die AfD hat in unterschiedlichen Bundesländern gegen Muezzinrufe mobil gemacht. Zuletzt hatte aber das Oberverwaltungsgericht Münster eine Entscheidung der Kommune Oer-Erkenschwick, den Ruf des Muezzin zu erlauben, gebilligt.

An bundesdeutschen Gerichten dominieren – fast schon so stark wie in den linken Medien des Mainstreams – längst grün-links positionierte Richter, die nicht im Namen des Volkes Recht sprechen, sondern auf der Basis ihrer sehr individuellen, „progressiven“ Rechtsideologie.

Auch in Gelsenkirchen ist eine Debatte um die mögliche Einführung des öffentlichen Muezzin-Rufes entbrannt. Die Grünen in der Ruhrgebiets-Stadt haben das Vorhaben in den Integrationsrat eingebracht, berichtete der „WDR“. „Unter der Isolation durch die Schließung der Moscheen“ litten „gerade ältere Menschen“.

Studien hätten angeblich belegt, „dass das Vernehmen des islamischen Gebetsrufes bei vielen Menschen mit islamischem Bekenntnis ein Stück Normalität, Vertrautheit und Routine birgt und damit eine emotionale Stütze sein kann, um Vereinsamungserscheinungen entgegen zu wirken“, so die Grünen-Politikerin mit dem beziehungsreichen Namen Derya Halice.

„Es gibt keinen anderen Gott außer Allah“?

Die integrationspolitische Sprecherin der AfD-Landtagsfraktion in NRW, Gabriele Walger-Demolsky, hielt dagegen. „Niemand muss dulden, lautsprecherverstärkt mit religiösen Bekenntnissen zwangsbehelligt zu werden.“

Dass Rufe wie „Es gibt keinen anderen Gott außer Allah“ nicht zur Integration beitragen, verstehe sich von selbst. „Das ist weniger Religionsausübung als offen proklamierter Herrschaftsanspruch“, sagte Walger-Demolsky der „Jungen Freiheit“.

Derzeit, meint die AfD-Politikerin, sei es fraglich, ob in Gelsenkirchen der Muezzin-Ruf öffentlich und lautstark erschallen werde. Tatsächlich zeigten sich in der Stadt „die SPD und ihr Koalitionspartner CDU bislang skeptisch gegenüber dem Ansinnen der Grünen“. Auch während des ersten Lockdowns im vergangenen Frühjahr hatte die politische Führung von Gelsenkirchen dies abgelehnt.