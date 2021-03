Von NADINE HOFFMANN | Heute ist schon viel gesagt worden zum Weltfrauentag. Einiges davon aus dem linken Wolkenkuckucksheim, Sie wissen schon, „und ewig unterdrücket der Mann“, die üblich-verdächtigen Tastaturheldinnen dürfen sich wieder über das deutsche Patriarchat auslassen, über Gender Pay Gap und Kinder, die eine Frau deswegen schon nicht gebären sollte, weil die Sprösslinge das Klima killen.

Und nächste Woche gurkt die versammelte Gutmenschinnentruppe klimaneutral zum Referat nach Afrika, den Stammesmännern erklären, warum ihre Frauen die Pille nehmen sollten und warum das mit der weiblichen Genitalverstümmelung nicht im Einklang mit den Menschenrechten steht. Anschließend geht’s zum Gleichstellungs-Workshop nach Afghanistan. Wäre doch gelacht, wenn die Weiber danach noch mit Burka rumlaufen müssten.

Scherz, Sie wissen ja, dass die German Gender-Amazonen nur hier die große Klappe riskieren und sich von Steuergeld ernähren, das aus dem Automaten kommt. Außerdem, wozu in die Ferne schweifen, wenn die Welt doch schon so nah, das Asylticket macht‘s möglich. Ein schlechtes Gewissen sollen wir kriegen, weil wir uns nicht wie Judith Butler kleiden oder mit Latzhosen Auto fahren, weil wir nicht unsere BHs ausziehen, wenn ein Politiker die Bühne betritt, um dann kamerawirksam sich vor diesen hinzuschmeißen. Albern!

Zudem labern die angeblichen Frauenrechtlerinnen nur in ihrer eigenen Blase. Der Appell an „die Frau“ hat keine wirkliche Adresse. Zu unterschiedlich sind wir, das haben die Kampfemanzen nur nicht mitbekommen in ihrer blinden Wut auf alles, was irgendwie noch halbwegs männlich aussieht.

Apropos, damit möglichst viel Verunsicherung gestiftet wird, um die eigene Übermoral zu etablieren, werden 90 Geschlechter aus dem Hut gezaubert. Um gleich mal Klarheit zu verschaffen: Geschlechtschromosomen enden auf X oder Y, auf diese zwei, mehr werden es nicht.

Wir sind so einfallsreich genug, ohne eine erfundene Wissenschaft von Frauen, die schon immer mal einen Lehrstuhl, aber keine Ahnung haben wollten. Da gibt es die Frau, die sich vier Kinder gewünscht und diese geboren hat, da ist eine Alleinstehende, eine Akademikerin, eine Hausfrau, eine Köchin, eine Schneiderin, eine Frau, die ihren Mann verloren hat, eine andere, die sich scheiden ließ, eine, die gerne Frau ist und eine andere, die lieber keine wäre.

Groß, klein, dick, dünn, schlau und weniger schlau. Ehrgeizig, nicht ehrgeizig, modebewusst, keine Ahnung von Klamotten. Liebt Kinder, mag Tiere. Alles ist dabei. Das ganze Sammelsurium des Menschlichen findet sich, oh Wunder, auch bei uns Frauen. Und ja, es gibt auch Idiotinnen, ziemlich viele tragen das Label Quotenfrau. Wir sind so vielfältig wie Männer. Die wir, geht es nach den Superexpertinnen Deutschlands, überholen, anschreien, geringschätzen oder hassen sollen.

Nee, wie anstrengend. Jahrzehnte lang aus dem Joch der einen Rolle mit der Kittelschürze am Herd geschlüpft, stehen da kopfrasierte Möchtegernmädels und erklären mir die Welt. Nein danke, ich denke selber. Lasst mich in Ruhe und geht in Therapie. Euch geht es weder um Befreiung noch um irgendetwas anderes Großes, ihr wollt nur eure 15 Minuten Ruhm und danach einen Posten als überbezahlte Gleichstellungsbeauftragte, die einmal im Jahr ihren großen Auftritt hat. Mit Feminismus im konstruktiven Sinne habt ihr nichts zu tun.

Der 8. März gehört nicht euch. Er gehört den Frauen, über die ihr euch stellt und denen ihr euer Weltbild aufdrücken wollt. Denen ihr weismachen wollt, dass eine Quotenbesetzung in einem DAX-geführten Firmenvorstand der große Durchbruch für die Frauen sei. Der 8. März gehört den Frauen, für die ihr gar nicht sprecht, weil ihr keinen Schimmer vom wirklichen Leben habt. Also haltet den Mund und lasst die Leute leben.

(PI-NEWS-Gastautorin Nadine Hoffmann ist Sprecherin für Umweltpolitik und Tierschutz der AfD-Landtagsfraktion in Thüringen)